Doncic, segundo más votado tras el tercer recuento que lidera LeBron James

El jugador esloveno de los Dallas Mavericks, Luka Doncic, apunta a titular en el 'All Star' de la NBA que se jugará el 16 de febrero en Chicago, sólo superado por el estadounidense LeBron James, quien le aventaja en 150.000 votos a falta de cuatro días para que se cierren las votaciones.

El ex del Real Madrid, que está cuajando un año sensacional en la NBA, se estrenará en el partido de las estrellas y, si solo valiesen los votos de los aficionados, partiría en el quinteto inicial. Junto a Doncic, los titulares serían LeBron James, James Harden, Anthony Davis, Kawhi Leonard, Trae Young, Kyrie Irving, Giannis Antetokounmpo, Pascal Siakam y Joel Embiid.

Doncic está firmando grandes números esta campaña y promedia 28,8 puntos, 9,8 rebotes y 9 asistencias por partido. El campeón de Europa ha logrado 4.598.323 votos por los 4.747.887 de James. La tercera posición pertenece a Giannis Antetokounmpo con 4.474.107 apoyos.

