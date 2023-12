Doncic, primer jugador en firmar un triple doble de 25 puntos en una mitad de un partido NBA

El esloveno Luka Doncic, estrella de los Dallas Mavericks, se convirtió este miércoles en el primer jugador en la historia de la NBA en firmar un triple doble de al menos 25 puntos en una mitad, en el partido de su equipo contra los Utah Jazz.



Doncic promedia 31.4 puntos, 8.4 rebotes y 8.4 asistencias por encuentro en esta temporada.



MAVERICKS 147 - JAZZ 97



El esloveno acabó su partido con 40 puntos, diez rebotes y once asistencias en casi 32 minutos en pista. El esloveno venía de firmar un triple doble de 36 puntos, quince rebotes y 18 asistencias en el partido perdido contra los Oklahoma City Thunder el pasado sábado.



WIZARDS 126 - 76ERS 131



Embiid se quedó a nueve puntos del récord de puntos de su carrera, logrado en noviembre de 2022 contra los Utah Jazz (59), y guió con 50 puntos el triunfo de los 76ers sobre los modestos Wizards.



El pívot de los 76ers consiguió además trece rebotes, mientras que Tyrese Maxey aportó 26.



CLIPPERS 111 - NUGGETS 102



Los Clippers vengaron la derrota sufrida diez días antes ante los Nuggets y doblegaron a los vigentes campeones de la NBA en una noche en la que el doble MVP serbio Nikola Jokic, pese a firmar su noveno triple doble del curso, falló hasta 23 tiros, la peor marca de su carrera.



Jokic logró su noveno triple doble del año, con 22 puntos, quince rebotes y diez asistencias, pero no pasó de un modesto nueve de 32 en tiros, el peor registro de su carrera.



James Harden brilló con veinte puntos y once asistencias para los Clippers, con un brillante seis de diez en tiros y dos de tres en triples. Paul George contribuyó con 25 puntos y ocho rebotes, mientras que Kawhi Leonard aportó 17 puntos, así como Norman Powell saliendo del banquillo. Russell Westbrook logró nueve puntos y ocho rebotes en 15 minutos.



WARRIORS 110 - BLAZERS 106



Tras arrancar la temporada con un 6-2, los Warriors sólo ganaron tres de sus siguientes nueve partidos, pero este miércoles consiguieron imponerse en casa a los Blazers, liderados por 31 puntos de Steph Curry.



El líder del equipo de la Bahía contó con el apoyo de un Draymond Green que rozó el triple doble (10 puntos, 10 rebotes, 9 asistencias). Klay Thompson no pasó de los once puntos, con uno de ocho en tiros de tres.



TIMBERWOLVES 102 - SPURS 91



Un doble doble de 16 puntos y veinte rebotes del francés Rudy Gobert guió el triunfo de los Wolves a costa de unos Spurs que sufrieron su decimoquinta derrota seguida.



La defensa de los Wolves frenó al novato francés Victor Wembanyama, quien no pasó de los doce puntos, diez rebotes y una asistencias.



RAPTORS 103 - HEAT 112



Los Heat dejaron atrás la derrota sufrida contra los Indiana Pacers y triunfaron en el campo de los Raptors impulsados por 24 puntos y doce rebotes de Caleb Martin.



Duncan Robinson anotó 21 puntos y Jimmy Butler firmó 19 puntos y ocho asistencias, amargando los 30 puntos metidos por Pascal Siakam para los Raptors. El mexicano Jaime Jáquez Jr aportó quince puntos en 32 minutos saliendo del banquillo.



CAVALIERS 121 - MAGIC 111



Donovan Mitchell, con 35 puntos, y Darius Garland, con 26, dirigieron la victoria de los Cavaliers contra los Magic y amargaron la mejor marca de la carrera de Paolo Banchero (42 puntos).



Los Cavs ganaron cuatro de sus últimos cinco partidos, mientras que los Magic sufrieron su segunda derrota seguida.



ROCKETS 110 - THUNDER 101



Los Thunder cayeron en el campo de los Rockets, pese a los 32 puntos de Shai Gilgeous Alexander, tras sumar dos grandes triunfos contra los Mavericks y los Lakers.



Dillon Brooks, con 23 puntos, y Aaron Holiday, con 22 puntos saliendo del banquillo, protagonizaron el triunfo de los texanos.



BULLS 111 - HORNETS 100



Los Bulls sumaron su segunda victoria consecutiva y, tras ganar a los New Orleans Pelicans, se impusieron a los Hornets al ritmo de DeMar DeRozan (29 puntos) y Nikola Vucevic (20 puntos y doce rebotes).



HAWKS 113 - NETS 114



En un final 'thriller', una canasta de Mikal Bridges (32 puntos) respondió a un triple de Trae Young (30 puntos) y le dio a los Nets un gran triunfo en el campo de los Hawks. Los Nets suman cinco victorias en los últimos seis encuentros y están en puestos de 'play-in'.



PISTONS 102 - GRIZZLIES 116



Los Detroit Pistons siguen en caída libre en esta temporada de la NBA y sufrieron contra los Memphis Grizzlies su decimoctava derrota consecutiva.



Esta racha es la peor en la historia de la franquicia y para el equipo se va acercando la marca récord de 26 derrotas consecutivas que comparten los Philadelphia 76ers de 2013-2014 y los Cleveland Cavaliers de la 2010-2011. Los Pistons fueron arrollados por los 49 puntos de Desmond Bane, quien firmó la mejor marca de su carrera.