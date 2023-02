Décima victoria seguida de los Bucks; Jimmy Butler salva a Miami con una genialidad; Irving lidera a Dallas

Los Ángeles Clippers, 106 - Milwaukee Bucks, 119

La décima victoria seguida de estos fantásticos Bucks llegó ante los Clippers y solo un día después de tumbar a los Lakers. Giannis Antetokounmpo (35 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias) volvió a ser el mejor en los Bucks junto a Brook Lopez (22 puntos y 15 rebotes) en tanto que en los angelinos, sin Kawhi Leonard, el máximo anotador fue Brandon Boston Jr. (20 puntos).

Miami Heat, 97 - Houston Rockets, 95

Un 'alley-oop' genial en el último instante de Jimmy Butler (16 puntos) salvó un partido muy discreto de los Miami Heat, que tuvieron en Tyler Herro a su mejor hombre (31 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias). Jabari Smith Jr. (22 puntos y 8 rebotes) fue el mejor de unos Houston Rockets en los que el español Usman Garuba aportó 2 puntos y 4 rebotes.

Memphis Grizzlies, 128 - Minnesota Timberwolves, 107

Con 18 puntos (6 de 8 en tiros) y 4 rebotes, el español Santi Aldama volvió a ser un hombre clave en los Grizzlies, que vencieron a Minnesota liderados por Ja Morant (32 puntos, 9 rebotes y 9 asistencias) y Desmond Bane (20 tantos). Jaylen Nowell (21 puntos) destacó en unos Wolves que sufrieron el potente 58,3 % en tiros de campo de Memphis y en los que debutó Mike Conley (9 puntos).

New Orleans Pelicans, 107 - Cleveland Cavaliers, 118

Donovan Mitchell (30 puntos) y Evan Mobley (28 puntos y 13 rebotes) encabezaron el triunfo de Cleveland frente a los Pelicans, que contaron con 25 puntos y 8 asistencias de Brandon Ingram. No jugaron los españoles Ricky Rubio y Willy Hernangómez.

Boston Celtics, 127 - Charlotte Hornets, 116

Jayson Tatum metió 41 puntos y Derrick White suplió con 33 tantos a Jaylen Brown (baja por una fractura en la mandíbula) para que los Celtics, el primer equipo esta temporada en llegar a los 40 triunfos, vencieran sin dificultades a los Hornets. LaMelo Ball rozó el triple-doble en Charlotte (24 puntos, 9 rebotes y 10 asistencias).

Sacramento Kings, 114 - Dallas Mavericks, 122

Todavía sin el lesionado Luka Doncic, los Mavericks derrotaron a los Kings, un rival directo de los texanos en el Oeste, en un encuentro con 25 puntos y 10 rebotes de Kyrie Irving y en el que siete de los diez jugadores que utilizó Dallas sumaron más de 10 tantos. De nada sirvieron en Sacramento los 33 puntos y 6 rebotes de De'Aaron Fox y los 18 puntos, 11 rebotes y 7 asistencias de Domantas Sabonis.

Toronto Raptors, 116 - Utah Jazz, 122

Los Raptors sólo necesitaron los últimos seis minutos de su encuentro ante los Jazz para tirar a la basura un partido que iban ganando por 13 puntos con solo seis minutos por jugarse. Pascal Siakam (35 puntos y 6 rebotes) destacó en Toronto mientras que el español Juancho Hernangómez no tuvo minutos. Lauri Markkanen y Walker Kessler sumaron cada uno 23 puntos en Utah.

Philadelphia 76'ers, 119 - New York Knicks, 108

Los Sixers se pusieron las pilas en el último cuarto (27-15) para remontar a los Knicks con 35 puntos, 11 rebotes y 6 asistencias de Joel Embiid y 20 puntos, 8 rebotes y 12 asistencias de James Harden. Jalen Brunson y Julius Randle sumaron 30 puntos por cabeza en un conjunto neoyorquino que desperdició una ventaja de 13 puntos en el tercer periodo.

Portland Trail Blazers, 129 - Oklahoma City Thunder, 138

Shai Gilgeous-Alexander dio un recital (44 puntos y 7 asistencias) para que los Thunder se llevaran el triunfo de Portland con un 12 de 24 en triples. Damian Lillard consiguió 38 puntos (con 6 triples) y 9 asistencias en los Blazers.

Detroit Pistons, 138 - San Antonio Spurs, 131

Tampoco contra los Pistons, penúltimos en el Este, ni con dos prórrogas de por medio pudieron volver al camino del triunfo los Spurs, que ya acumulan once derrotas seguidas. Devonte' Graham debutó en San Antonio con 31 puntos y Bojan Bogdanovic, que al final no salió en el mercado de fichajes tras ser uno de los hombres más mencionados, anotó 32 en Detroit.

Indiana Pacers, 104 - Phoenix Suns, 117

Seis jugadores de los Suns, con Deandre Ayton al frente (22 puntos y 11 rebotes), superaron los 10 puntos en la victoria de Phoenix a domicilio frente a los Pacers. Bennedict Mathurin (22 puntos) destacó en Indiana, donde el español Serge Ibaka, recién llegado al equipo, no entró en la convocatoria para el partido.