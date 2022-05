Con Klay Thompson sí hay paraíso: Los Warriors pelearán por su cuarto anillo

Parecía que sus tiempos de vino y rosas habían pasado pero ya están de vuelta en las Finales. Los resucitados Golden State Warriors eliminaron este jueves a los Dallas Mavericks en la final del Oeste (4-1) y tratarán de lograr su cuarto anillo para una dinastía que ya es historia de la NBA.

Nada ha podido con ellos: ni un talentazo como Luka Doncic, ni los rebeldes Memphis Grizzlies en la semifinal del Oeste, ni el calvario de lesiones que han sufrido ni los cambios en su plantilla. Después de dos años sin clasificarse para los playoffs, los Warriors han recuperado su versión mas demoledora y espectacular y jugarán sus sextas Finales en los últimos ocho años.

The Warriors will now make their 6th Finals appearance in the last 8 years, becoming the 4th franchise in NBA History to make at least 6 Finals appearances in an 8-year span. #NBA75pic.twitter.com/CrDIry63wq