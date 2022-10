Campazzo elige a los Dallas Mavericks y seguirá en la NBA

El base argentino Facundo Campazzo era la pieza más cotizada en el baloncesto europeo por los grandes clubes. El 'Facu' estaba sin equipo después de finalizar su contrato con los Denver Nuggets y durante meses se ha especulado con un retorno al viejo continente tras una experiencia poco satisfactoria en la NBA.

Sin embargo, en el último momento, se habría cruzado en el camino de Campazzo un antiguo compañero que le habría hecho cambiar de idea y dar una nueva oportunidad al baloncesto estadounidense. Así, el argentino, según avanza Marc Stein, estaría muy cerca de firmar por una temporada con los Dallas Mavericks donde se reencontraría con Luka Doncic, la gran estrella de los Mavs, y con el que compartió vestuario en el Real Madrid.

