Boston no tiene rival en el Este; los Clippers frenan a los Warriors de un imperial Curry

Boston Celtics, 136 - Brooklyn Nets, 86

Líderes del Este con el mejor balance de la liga (43-12) y como el gran rival a batir hasta el momento en la lucha por el anillo. Así llegan al parón del All-Star los Celtics, que con este descomunal margen de 50 puntos lograron la quinta victoria más amplia en la historia de la franquicia.

La sexta victoria consecutiva de los Celtics se cimentó en una monumental primera parte que cerraron con un humillante marcador de 68-32. Payton Pritchard fue el máximo anotador con 28 puntos y 6 triples. Derrick White sumó 27 tantos con 5 triples y Jayson Tatum se quedó cerca del triple-doble (20 puntos, 7 rebotes y 9 asistencias). Trendon Watford (15 puntos) fue el referente de una noche para el olvido en los Nets.

Utah Jazz, 122 - Los Ángeles Lakers, 138

Pese a la ausencia de LeBron James, que este fin de semana batirá el récord de participaciones en un All-Star de la NBA con 20, los Lakers vencieron en Utah gracias a Anthony Davis (37 puntos y 15 rebotes) y Rui Hachimura (36 puntos, nuevo récord en la NBA para él). También destacaron Austin Reaves con 22 puntos y 7 asistencias y D'Angelo Russell (11 puntos, 9 rebotes y 17 asistencias). Es la tercera victoria seguida para los angelinos. Collin Sexton (18 puntos) fue el máximo anotador de los Jazz.

Anthony Davis (37 PTS) and Rui Hachimura (career-high 36 PTS) are the first Lakers duo to record 35+ points each in a game, since Kobe Bryant and Shaquille O’Neal!



Lakers win their 3rd in a row ?? pic.twitter.com/rVIxhnZ8XJ — NBA (@NBA) February 15, 2024

Phoenix Suns, 116 - Detroit Pistons, 100

Kevin Durant (25 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias) tomó las riendas de los Suns, que perdieron a Devin Booker en el primer cuarto por una doble técnica tras protestar a los árbitros. El partido llegó precedido por el puñetazo de Stewart a Eubanks. Stewart fue arrestado por agresión por la Policía de Phoenix, que posteriormente le dejó en libertad con una citación. La investigación, tanto de las autoridades como de la NBA, continúa en marcha.

Según las fuentes de The Athletic, el primer medio que informó de la agresión, Stewart, quien se encuentra lesionado del tobillo en estos momentos, y Eubanks, quien finalmente saltó a la cancha esta noche, se encararon antes de que el jugador de los Pistons lanzara un puñetazo a la cara del jugador de los Suns.

Dallas Mavericks, 116 - San Antonio Spurs, 93

Kyrie Irving (34 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias) fue el factor clave para que los Mavericks se llevaran el duelo entre Luka Doncic (27 tantos, 9 rebotes y 8 asistencias) y Victor Wembanyama (26 puntos, 9 rebotes y 5 asistencias). Irving sumó 17 puntos en un gran segundo periodo y Dallas sacudió a los Spurs con un contundente 32-14 en el tercer cuarto y sumó su sexta victoria consecutiva.

Luka Doncic and Kyrie Irving were spectacular for the Mavs as they cruised to their 6th win in a row!



Kyrie: 34 PTS, 9 REB, 7 AST

Luka: 27 PTS, 9 REB, 8 AST pic.twitter.com/tzV7D1M03s — NBA (@NBA) February 15, 2024

Golden State Warriors, 125 - Los Ángeles Clippers, 130

Stephen Curry se lució con 41 puntos y 9 triples, pero los Clippers firmaron un gran ejercicio de supervivencia venciendo a los Warriors sin Kawhi Leonard y con Paul George y el técnico Tyronn Lue expulsados. James Harden (26 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias), Paul George (24 puntos) y Norman Powell (21 puntos) fueron los máximos anotadores de unos Clippers que destrozaron a Golden State en el último cuarto con un parcial de 28-44. Brandin Podziemski respaldó a Curry con 25 puntos, 7 rebotes y 8 asistencias en los Warriors,

Cleveland Cavaliers, 108 - Chicago Bulls, 105

De 17 puntos ganaban en el segundo cuarto unos Bulls que acabaron perdiendo el partido y que tampoco pudieron forzar la prórroga con un triple sobre la bocina de Coby White (32 puntos y 7 rebotes). Donovan Mitchell (30 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias) lideró la remontada de Cleveland.

Donovan Mitchell went off for 30 PTS to secure the win down the stretch in Cleveland ??? pic.twitter.com/ekJrXcAnMZ — NBA (@NBA) February 15, 2024

Denver Nuggets, 98 - Sacramento Kings, 102

También le vendrá bien el descanso a los Nuggets, que perdieron ante los Kings sin Jamal Murray ni Kentavious Caldwell-Pope y por culpa de un De'Aaron Fox con 30 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias para los californianos. Domantas Sabonis (20 puntos, 13 rebotes y 7 asistencias) se impuso a Nikola Jokic (15 puntos, 5 rebotes y 8 asistencias) en este duelo de fabulosos pívots europeos. Denver lleva tres derrotas seguidas.

Toronto Raptors, 125 - Indiana Pacers, 127

Pascal Siakam (23 puntos y 7 asistencias) regresó a Toronto pero no tuvo compasión del equipo con el que fue campeón de la NBA en 2019 e impulsó a los Pacers al triunfo en tierras canadienses. Scottie Barnes (29 puntos, 12 rebotes y 8 asistencias) rozó el triple-doble en unos Raptors que tuvieron, pero fallaron, un tiro de RJ Barrett sobre la bocina para haber llevado el encuentro a la prórroga.

Pascal Siakam (23 PTS, 7 AST) made the most out of his return to Toronto by leading the Pacers to the win! pic.twitter.com/FfzgHx6QB4 — NBA (@NBA) February 15, 2024

Orlando Magic, 118 - New York Knicks, 100

Con la lengua fuera y la enfermería a rebosar llegan al All-Star los Knicks, que encadenaron su cuarta derrota consecutiva con una lista larguísima de ausencias (Julius Randle, OG Anunoby, Bojan Bogdanovic, Donte DiVincenzo, Isaiah Hartenstein...). Paolo Banchero (36 puntos y 6 rebotes) y Jalen Brunson (33 puntos y 6 asistencias) se colocaron al timón de Magic y Knicks, respectivamente.

Paolo Banchero was SCORCHING in tonight's home W over the Knicks ????



?? 36 PTS

?? 15/20 FGM

?? 6/10 3PM

?? 7 REB

?? 5 AST pic.twitter.com/2t7197uqfM — NBA (@NBA) February 15, 2024

Philadelphia 76'ers, 104 - Miami Heat, 109

Sin Jimmy Butler ni Terry Rozier, los Heat tenían un afilado 'back to back' a domicilio en Milwaukee y Filadelfia pero, con su victoria ante los Sixers, cerraron ese espinoso tramo del calendario con dos triunfos muy meritorios. Bam Adebayo (23 puntos y 13 rebotes) guió a unos Heat con cinco jugadores en dobles dígitos de anotación. Tyrese Maxey (30 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias) no pudo evitar la derrota de los Sixers.

New Orleans Pelicans, 133 - Washington Wizards, 126

Deni Avdija selló su mejor actuación en la NBA con 43 puntos y 15 rebotes y los Wizards acariciaron la sorpresa en Nueva Orleans pero acabaron cayendo finalmente ante los Pelicans de Zion Williamson (36 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias).

Deni Avdija left it all on the floor in a career night ??



?? 43 PTS (career high)

?? 6 3PM (career high)

?? 15 REB



Wizards fell 126-133 in New Orleans. pic.twitter.com/wnSZNR5mYz — NBA (@NBA) February 15, 2024

Charlotte Hornets, 122 - Atlanta Hawks, 99

Parecían un equipo muerto pero los Hornets han resucitado de repente con tres triunfos seguidos, el último ante Atlanta con 26 puntos y 6 rebotes de Brandon Miller. De'Andre Hunter (21 puntos) fue el más productivo de unos Hawks instalados en la irregularidad y en la mediocridad.

Memphis Grizzlies, 121 - Houston Rockets, 113

Después de nueve derrotas consecutivas, los Memphis Grizzlies se dieron una alegría de la mano de GG Jackson (20 puntos), Luke Kennard (19 puntos) y Jaren Jackson Jr. (18 puntos). El español Santi Aldama fue titular en los Grizzlies, disputó 22 minutos y aportó 7 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias. Cuatro jugadores de los Rockets (cinco derrotas en sus últimos seis encuentros) consiguieron 19 puntos por cabeza: Dillon Brooks, Alperen Sengun, Amen Thompson y Aaron Holiday.