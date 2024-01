Boston no tiene piedad de Udoka; los Lakers siguen en crisis

Utah Jazz, 132 - Los Ángeles Lakers, 125

¿Hasta cuándo continuará la crisis de los Lakers? Los angelinos acumulan un desastroso 5-12 desde que conquistaron en Las Vegas el NBA In-Season Tournament y perdieron contra un equipo en racha como los Jazz, espléndidos con cinco triunfos seguidos y un asombroso 11-2 en sus últimos 13 partidos.

En este duelo por la última plaza del 'play-in' del Oeste se impuso Utah con Lauri Markkanen (29 puntos y 9 rebotes) y Collin Sexton (27 puntos) como máximos anotadores. Sin LeBron por molestias en un tobillo, D'Angelo Russell firmó su mejor partido del curso con 39 puntos y 8 asistencias. Anthony Davis consiguió un triple-doble (15 puntos, 15 rebotes y 11 asistencias) pero no estuvo fino en la puntería (5 de 21 en tiros de campo).

Boston Celtics, 145 - Houston Rockets, 113

19 triunfos en 19 partidos en casa acumulan unos Celtics arrolladores en el TD Garden este curso y que amargaron el regreso a Boston de Udoka, que les llevó a las Finales de 2022 pero que salió por la puerta de atrás de la franquicia tras conocerse que no respetó las políticas internas del equipo y que mantuvo una relación con una trabajadora del conjunto.

Jaylen Brown put in work tonight in the Celtics W ??



32 PTS | 6 REB | 4 3PM pic.twitter.com/JaLPDBUtUO — NBA (@NBA) January 14, 2024

Jaylen Brown encabezó a los Celtics con 32 puntos y 6 rebotes mientras que Jayson Tatum, que fue expulsado en el último cuarto por doble técnica, sumó 27 tantos y 8 rebotes. Alperen Sengun (19 puntos y 10 rebotes) y Cam Whitmore (22 puntos y 7 rebotes) fueron los mejores de unos Rockets que sufrieron el gran 24 de 47 en triples de los Celtics.

Milwaukee Bucks, 129 - Golden State Warriors, 118

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Pese a la ausencia de Stephen Curry por descanso, los Bucks pasaron por bastantes apuros para superar a los Warriors con 33 puntos y 9 rebotes de Giannis Antetokounmpo y 27 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias de Damian Lillard. Golden State vendió cara su derrota pese a que era su segunda noche de 'back-to-back' después de su triunfo del viernes ante los Chicago Bulls. Jonathan Kuminga (28 puntos) y Brandin Podziemski (23 puntos y 10 rebotes) fueron los más destacados.

Dallas Mavericks, 108 - New Orleans Pelicans, 118

Los Pelicans se impusieron a domicilio a los Mavericks en un encuentro con muchísimas ausencias, ya que en Dallas faltaron Luka Doncic, Dante Exum y Dereck Lively y en Nueva Orleans no jugaron Brandon Ingram, CJ McCollum y Zion Williamson. Jordan Hawkins consiguió su mejor anotación hasta ahora en la NBA con 34 puntos para los Pelicans. Kyrie Irving logró 33 puntos y 6 asistencias para los Mavericks.

A career night for Jordan Hawkins! ??



34 PTS (season-high) | 5 REB | 6 3PM pic.twitter.com/2BH1LkkOun — NBA (@NBA) January 14, 2024

Oklahoma City Thunder, 112 - Orlando Magic, 100

Shai Gilgeous-Alexander (37 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias) encabezó de maravilla un quinteto de los Thunder con todos sus integrantes por encima de los 10 puntos. Oklahoma City ha ganado sus últimos cuatro partidos y sigue peleando con los Minnesota Timberwolves por el liderato del Oeste. Paolo Banchero se quedó muy cerca del triple-doble con los Magic con 20 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias.

Shai Gilgeous-Alexander in the Thunder win vs. the Magic:



37 PTS | 6 REB | 7 AST| 3 STL ?? pic.twitter.com/4eQXnQwehL — NBA (@NBA) January 14, 2024

Atlanta Hawks, 99 - Washington Wizards, 127

En una temporada con muy pocos motivos para sonreír, los Wizards, que habían sufrido seis derrotas consecutivas, se regalaron una noche fantástica en Atlanta con un repaso a los Hawks de la mano de Kyle Kuzma (29 puntos y 6 rebotes) y un Deni Avdija que rozó el triple-doble (19 puntos, 14 rebotes y 9 asistencias). Atlanta sigue dando malas sensaciones este curso. Trae Young fue el máximo anotador (21 puntos y 10 asistencias).

Kyle Kuzma went off for 29 PTS, 6 REB and 4 AST in the Wizards victory! ?? pic.twitter.com/Sf993cBv7B — NBA (@NBA) January 14, 2024

Memphis Grizzlies, 94 - New York Knicks, 106

Julius Randle (24 puntos y 11 rebotes) e Isaiah Hartenstein (12 puntos y 20 rebotes) se hicieron fuertes en el juego interior para que los Knicks lograran su sexto triunfo en siete partidos desde que ficharon a OG Anunoby (18 puntos esta noche). GG Jackson (20 puntos) fue el más productivo de unos Grizzlies rotos en mil pedazos con tropecientes ausencias (Ja Morant, Desmond Bane, Jaren Jackson Jr., el español Santi Aldama, Steven Adams, Marcus Smart, Brandon Clarke y Derrick Rose).

San Antonio Spurs, 116 - Chicago Bulls, 122

Nikola Vucevic (24 puntos y 16 rebotes) se aprovechó de la ausencia de Victor Wembanyama para encabezar a unos Bulls con siete jugadores en dobles dígitos de anotación. Tre Jones (30 puntos y 9 rebotes) fue el faro de los Spurs.