Baloncesto.- Damian Lillard y Tissot lanzan un reloj en edición especial

La marca relojera 'premium' suiza Tissot presenta un reloj en edición especial diseñado en colaboración con el jugador del Milwaukee Bucks Damian Lillard, ocho veces All-Star en la NBA y también conocido como 'Dame D.O.L.L.A.' en la escena musical.

El 'PRX Damian Lillard Special Edition' es una edición automática que fusiona la experiencia de la marca con el estilo característico de Damian Lillard, y con un precio asequible en el compromiso mutuo por que la grandeza sea alcanzable.

"Tissot y yo compartimos la creencia de que la grandeza puede ser para todos. Crear este emblemático reloj PRX con Tissot ha sido una experiencia increíble. Lo que me encanta de la colección PRX es que combina un diseño elegante con la calidad de los relojes suizos que todos conocemos, pero a un precio justo. Un reloj que refleja mi estilo y mis valores: alta calidad, sencillez e inclusión. Se trata de llevar la experiencia de la artesanía suiza de primera categoría a todo el mundo, no solo a unos pocos privilegiados", comentó Lillard.

Esta creación conjuga las características del PRX Powermatic 80, con elementos únicos que plasman la personalidad y la carrera de Lillard. Esta edición especial, basada en la versión de PVD dorado, presenta una distintiva esfera negra con un 0 en relieve, un guiño al número de la camiseta de Lillard, que crea un telón de fondo fresco y personal.

En el segundero aparece el monograma de Damian, un cambio sutil, pero significativo. El realce del reloj revela detalles más personales, y cada cuadrante narra un fragmento de la historia de Lillard. 'Dame' y 'Time' adornan las esquinas superior izquierda y derecha, respectivamente, sinónimo del apodo de Lillard en la cancha y de sus actuaciones decisivas.

La esquina inferior derecha, con la inscripción 'DDKK', es un sentido homenaje a su familia: Damian, Damian Lamonte Ollie, Kali Emma Lee y Kalii Laheem. En la esquina inferior izquierda se lee en negrita 'YKWTII', acrónimo de 'You Know What Time It Is' ('Sabes qué hora es'), preparando el terreno para esos icónicos momentos 'Dame Time'.

El fondo transparente de la caja ofrece la imagen única de la famosa celebración 'Dame Time'. Este elemento añade una capa de profundidad y narrativa a un modelo que condensa toda una vida en la muñeca.

El PRX Powermatic 80 Gold PVD está alojado en un cuerpo de 40 mm de diámetro de PVD dorado, decorado con acabados pulidos y satinados. El reloj cuenta con una parte frontal de cristal de zafiro y una parte trasera de cristal mineral, que garantizan su durabilidad y nitidez.

Con una hermeticidad de hasta 100 metros y una corona grabada, está diseñado para ofrecer estilo y funcionalidad. En el interior, el calibre Powermatic 80 hace latir el reloj y ofrece una reserva de marcha de 80 horas.

Su movimiento de precisión incluye una espiral Nivachron, que refleja el rendimiento y la fiabilidad similares a la destreza de Damian en la cancha. La esfera de la edición especial, al igual que su versión normal, está decorada con índices y agujas de bastón recubiertos de Super-LumiNova para su legibilidad.

El brazalete de PVD dorado presenta un único eslabón con un sistema intercambiable, que puede sustituirse en un instante por una correa de caucho o una de piel, lo que refleja la facilidad con la que 'Dame' pasa sin problemas de la cancha a la música. Por último, el triple cierre desplegable garantiza seguridad y facilidad de uso.