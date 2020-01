Anthony Davis se lesiona en la victoria de los Lakers ante los Knicks; Portland gana en Toronto

LOS ÁNGELES LAKERS, 117 - NEW YORK KNICKS, 87

LeBron James logró 31 puntos como mejor encestador de los Lakers de Los Ángeles, que derrotaron 117-87 a los Knicks de Nueva York. La victoria es la sexta consecutiva que logran los Lakers que con marca de 30-7 se convierten en el segundo equipo que llega a las 30 victorias esta temporada junto a los Bucks de Milwaukee.

Anthony Davis jugó 28 minutos y logró sólo cinco puntos para los Lakers, ya que salió del campo de juego durante el tercer cuarto luego de lastimarse la zona lumbar en una aparatosa caída.

�� Frank Vogel gives an update on AD's back injury. pic.twitter.com/qAhTAApMmm