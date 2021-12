Antetokounmpo celebra su cumpleaños con victoria ante los Cavs; triunfos de Bulls, Warriors y Suns

Los Golden State Warriors, los Phoenix Suns y los Chicago Bulls ganaron este lunes en una jornada de pocas sorpresas en la NBA. Los Golden State Warriors y los Phoenix Suns confirmaron su condición de líderes en la Conferencia Oeste con victorias sobre los Orlando Magic (126-95) y los San Antonio Spurs (108-104), respectivamente.

Stephen Curry (31 puntos y 8 asistencias) abrió camino para unos Warriors en los que el mexicano Juan Toscano-Anderson sumó 4 puntos, 2 rebotes y una asistencia en 13 minutos.

Chris Paul fue el director de orquesta de los Suns con 21 puntos y 10 asistencias.

Double-double for CP3!



