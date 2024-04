Anteto se rompe a las puertas de los playoffs; fin a la gran racha de Domantas Sabonis

Milwaukee Bucks, 104 - Boston Celtics, 91

Tras cuatro derrotas seguidas y en una situación alarmante, los Bucks lograron una victoria muy importante para reforzar su segundo puesto del Este (48-31). El arranque de Milwaukee fue avasallador con un 37-21 en el primer cuarto. Los de Doc Rivers supieron gestionar esa ventaja hasta el final.

Especialmente destacada fue la actuación de Patrick Beverley (20 puntos y 10 rebotes). Jayson Tatum (22 puntos y 6 asistencias) fue el mejor de unos Celtics sin nada en juego. Ya tienen seguro el primer puesto del Este y el factor cancha durante todo el 'playoff'. El problema para los de Milwaukee fue la lesión en el sóleo de la pierna izquierda de Giannis Antetokounmpo, su gran estrella, a las puertas de la postemporada.

Este es el momento en el que Giannis Antetokounmpo sufre una lesión en la pierna izquierda



El griego se fue al suelo agarrándose la pantorrilla



Los Bucks están a las puertas de Playoffspic.twitter.com/x12LCPzLQ3 — Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) April 10, 2024

La anécdota del día tuvo que ver con los tiros libres, ya que Milwaukee solo fue en dos ocasiones a la línea de personal (un acierto y un fallo) y Boston no acudió ni una sola vez en toda la noche. Según el portal especializado StatMuse, los Celtics son el primer equipo en la NBA en quedarse sin lanzar un tiro libre. Además, este Bucks-Celtics se convirtió en el encuentro con menos tiros libres de la historia (la anterior marca era de 11 intentos).

Charlotte Hornets, 104 - Dallas Mavericks, 130

Luka Doncic firmó su triple-doble número 21 de la temporada (39 puntos con 8 de 17 en triples, 12 rebotes y 10 asistencias) para que los Mavericks se aseguraran ya un puesto directo en el 'playoff' después de una racha aplastante de 15 triunfos en 17 partidos. Daniel Gafford fue el mejor escudero de Doncic con 26 puntos (perfecto 12 de 12 en tiros) y 7 rebotes. Kyrie Irving se quedó al borde del triple-doble con 18 puntos, 8 rebotes y 9 asistencias. En los Hornets, Miles Bridges (22 puntos) y Brandon Miller (21 puntos) fueron los máximos anotadores.

Luka tallied his 50th game this season of 30+ PTS to give the Mavs their 4th win in a row! ??



39 PTS | 12 REB | 10 AST | W pic.twitter.com/LQVay9zQ0L — NBA (@NBA) April 10, 2024

Minnesota Timberwolves, 130 - Washington Wizards, 121

Nada menos que 51 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias sumó un imparable Anthony Edwards para que los Timberwolves lleguen como líderes del Oeste al decisivo duelo del miércoles contra los Nuggets (ambos con 55-24, desempate a favor de Minesota). Corey Kispert (25 puntos) fue el máximo anotador de unos Wizards que desaprovecharon un +21 en el primer cuarto.

A CAREER NIGHT FOR ANTHONY EDWARDS ??



?? 51 PTS (career-high)

??17-29 FGM

?? 6 3PM pic.twitter.com/OrKZl8sq6h — NBA (@NBA) April 10, 2024

Phoenix Suns, 92 - Los Ángeles Clippers, 105

Un demoledor 10-37 en el primer cuarto fue solo la antesala del recital en Phoenix de unos Clippers sin Kawhi Leonard ni James Harden pero en los que Russell Westbrook consiguió el triple-doble número 199 de su carrera (el que más de la NBA) con 16 puntos, 15 rebotes y 15 asistencias. Los angelinos iban ganando por 37 puntos de diferencia en el segundo cuarto.

Kevin Durant (21 puntos) fue el más productivo de unos Suns que orquestaron una remontada furiosa hasta ponerse a solo 7 puntos en el último cuarto pero que con esta derrota caen al 'play-in' como séptimos del Oeste (46-33).

Utah Jazz, 95 - Denver Nuggets, 111

Tampoco fallaron los vigentes campeones de la NBA, impulsados por una dupla fantástica formada por Nikola Jokic (28 puntos, 13 rebotes y 7 asistencias) y Jamal Murray (28 puntos). Omer Yurtseven (20 puntos y 11 rebotes) fue de lo poco destacable en unos Jazz prácticamente cerrados por vacaciones con 13 derrotas seguidas.

The Nuggets' star duo leads Denver to a win in Utah!



Jokic: 28 PTS, 13 REB, 7 AST

Murray: 28 PTS, 4 AST, 4 3PM pic.twitter.com/JSRI72n1Pw — NBA (@NBA) April 10, 2024

Los Ángeles Lakers, 120 - Golden State Warriors, 134

Sin Anthony Davis y con LeBron James como duda hasta última hora, los Lakers sufrieron a unos Warriors pletóricos en el tiro exterior y liderados por Klay Thompson (27 puntos con 5 de 10 en triples), Stephen Curry (26 puntos, con un perfecto 6 de 6 desde el perímetro, además de 7 rebotes y 8 asistencias) y Draymond Green (15 puntos, con 5 de 7 en triples, y 6 rebotes y 10 asistencias).

LeBron lo intentó de todas las formas posibles y terminó con 33 puntos (14 de 22), 7 rebotes y 11 asistencias. 'King James' contó con la ayuda de Austin Reaves (22 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias) y Rui Hachimura (20 puntos y 11 rebotes). Los Warriors (44-35) dependen de sí mismos respecto a los Lakers (45-35) para terminar novenos en el Oeste puesto que les tienen ganado el desempate.

Portland Trail Blazers, 100 - New Orleans Pelicans, 110

También sonríen en el Oeste los Pelicans, que con la derrota de Phoenix y su triunfo en Portland son ahora sextos del Oeste (47-32) escapando del 'play-in'. Trey Murphy (31 puntos y 8 rebotes), CJ McCollum (29 puntos) y Zion Williamson (22 puntos y 7 rebotes) marcaron el ritmo de Nueva Orleans. Deandre Ayton fue el mejor de los locales con 30 puntos y 13 rebotes.

Trey Murphy III's sharpshooting lifts the Pelicans to the 6th seed in the West ??



31 PTS | 5 3PM | 8 REB | 2 STL pic.twitter.com/GG96Ob4ggS — NBA (@NBA) April 10, 2024

Oklahoma City Thunder, 112 - Sacramento Kings, 105

Shai Gilgeous-Alexander regresó de su lesión a lo grande con 40 puntos y 7 rebotes para que los Thunder doblegaran a unos Kings liderados por De'Aaron Fox con 33 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias. Sacramento se mantiene octavo en el Oeste (45-34) y Oklahoma es tercero en la misma conferencia (54-25). Domantas Sabonis solo pudo sumar 8 puntos y 13 rebotes por lo que puso fin a su racha de 61 dobles-dobles consecutivos.

SGA wouldn't be denied down the stretch in OKC's win against the Kings ??



40 PTS | 7 REB | 2 STL | 2 BLK pic.twitter.com/VsOUVGtRMR — NBA (@NBA) April 10, 2024

Chicago Bulls, 117 - New York Knicks, 128

Jalen Brunson prolongó su momento dulce y dirigió con 45 puntos y 8 asistencias el triunfo de unos Knicks (47-32) que mantienen viva la ilusión de arrebatar el segundo puesto del Este a los Bucks (48-31). DeMar DeRozan (34 puntos y 6 asistencias) comandó a unos Bulls que son novenos en el Este (37-42) y que se enfrentarán en el 'play-in' a unos Hawks que podrían quitarles todavía el factor cancha de ese partido (décimos con 36-43).

Jalen Brunson was ON FIRE in the Knicks' win over the Bulls ????



?? 45 PTS

?? 8 AST

?? 7 3PM

?? 13-24 FGM



NYK moves to the 3rd seed in the East ?? pic.twitter.com/OHKA1pN5cc — NBA (@NBA) April 10, 2024

Houston Rockets, 118 - Orlando Magic, 106

Tras los triunfos de los Bucks y los Knicks, este tropiezo de Orlando les aleja del sueño del segundo puesto del Este y les obliga a proteger su cuarta posición (46-33) de unos Cleveland Cavaliers que van quintos con el mismo balance. Paolo Banchero y Jalen Suggs anotaron 21 puntos cada uno para los Magic. Fred VanVleet selló un partidazo para los Rockets con 37 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias.

Fred VanVleet's hot hand propelled the Rockets to a win over the Magic ??



37 PTS | 8 REB | 6 AST | 6 3PM pic.twitter.com/TEcURMR25N — NBA (@NBA) April 10, 2024

Atlanta Hawks, 111 - Miami Heat, 117

Dos prórrogas tuvieron que disputar los Heat en Atlanta para llevarse el triunfo con 33 puntos de Tyler Herro y 25 puntos, 8 rebotes y 9 asistencias de Jimmy Butler. Miami sigue octavo en el Este (44-35) por detrás de los Sixers (45-35). Dejounte Murray consiguió para los Hawks un triple-doble (29 puntos, 13 rebotes y 13 asistencias).

Tyler Herro led the charge in Miami's double-overtime thriller in Atlanta with 33 PTS!



MIA sits .5 GB PHI for the 7th seed ?? pic.twitter.com/ypIKrqFtmI — NBA (@NBA) April 10, 2024

Philadelphia 76'ers, 120 - Detroit Pistons, 102

Seis triunfos seguidos llevan unos Sixers a los que les ha sentado de maravilla el regreso de Joel Embiid, sensacional ante los Pistons con 37 puntos, 11 rebotes y 8 asistencias. Filadelfia continúa defendiendo su séptimo puesto del Este contra Miami y todavía tiene opciones de evitar el 'play-in' escalando al sexto, ahora en poder de los Indiana Pacers (46-34). Jaden Ivey (25 puntos) encabezó a Detroit.

Joel Embiid stuffed the stat sheet to give the Sixers their 6th straight win!



37 PTS | 11 REB | 8 AST | 4 3PM



PHI is 1 GB IND for the 6th seed in the East ?? pic.twitter.com/LN3QRb37VQ — NBA (@NBA) April 10, 2024

Toronto Raptors, 123 - Indiana Pacers, 140

Tyrese Haliburton, con 30 puntos, se puso al timón de unos Pacers que se aferran al último puesto del 'playoff' en el Este. Obi Toppin aportó 23 puntos y 6 rebotes. RJ Barrett (23 puntos) destacó en Toronto.

Memphis Grizzlies, 87 - San Antonio Spurs, 102

Un brutal parcial de 12-29 en el tercer cuarto fue fundamental en la victoria de San Antonio ante unos Grizzlies sin el español Santi Aldama. Victor Wembanyama solo sumó 4 puntos en los dos primeros periodos, pero también reaccionó en la segunda mitad y acabó el partido como máximo anotador de los Spurs con 18 puntos (9 de 19 en tiros de campo, 0 de 5 en triples), 7 rebotes, 6 asistencias y 7 tapones.