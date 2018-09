La Supercopa Endesa abre el telón de la nueva temporada del baloncesto en España

El FC Barcelona Lassa y el Kirolbet Baskonia abrirán el curso 2018-19 con un duelo de altura en la Supercopa Endesa que arranca este viernes en Santiago de Compostela.

Catalanes y vascos clasificados para este torneo como campeón de la Copa del Rey 2018 y finalista de la pasada temporada, respectivamente, se verán las caras en el primer partido oficial de la nueva campaña.

Los culés y los baskonistas son los dos clubes más laureados de este torneo, con seis títulos para el Barça y cuatro para el Baskonia, igual que el Real Madrid.

Los vitorianos consiguieron todos los títulos de forma consecutiva, entre la campaña 2005-06 y la 2008-09, y no se clasificaban a este campeonato de apertura por méritos deportivos desde 2011, lo que indica la dificultad que tiene estar presente en la Supercopa.

El equipo de Svetislav Pesic será el que presente más caras nuevas en este duelo inaugural con seis incorporaciones como el exbaskonista Jaka Blazic, Kevin Pangos, Chris Singleton, Kyle Kuric, Artem Pustovyi y Roland Smits, además de la baja destacada de Juan Carlos Navarro, tras retirarse de la práctica deportiva este verano.

El equipo de Pedro Martínez, por su parte, concurre con muy pocos cambios, sobre todo en relación a otras temporadas donde las caras nuevas en la plantilla vasca han sido muy numerosas.

En principio, para este curso, la plantilla azulgrana presentará tres jugadores nuevos, que además se estrenarán en todas las competiciones que dispute el Baskonia, tanto domésticas como europeas.

Así el mayor refuerzo ha llegado en la línea exterior con Darrun Hilliard y Shavon Shields que suplirán las salidas de Rodrigue Beaubos al Anadolu Efes y de Janis Timma al Olympiacos, además del pívot Adjn Penava, que se ha incorporado para relevar a Rinalds Malamanis con un contrato de larga duración.

Es un envite con muchas incógnitas en el aire debido al momento de la temporada en el que se celebrará y para el que Pedro Martínez deberá descartar a un jugador de los trece que tiene en la primera plantilla.

En total, Barcelona y Kirolbet se han medido en cinco ocasiones en un encuentro de la Supercopa, con tres triunfos para los catalanes y dos para los alaveses.

Mombus Obradoiro y Real Madrid disputan, a continuación, la segunda de las semifinales.

El conjunto blanco es el favorito para el título, algo que reconoce su entrenador Pablo Laso, a lo que le quita hierro: "Siempre me siento favorito y nunca me siento favorito, no es algo que me quite o me de algo. Queremos ser siempre competitivos y para obtener el título de la Supercopa hay que ganar dos partidos. Estamos mejor que otros años a estas alturas por diversas circunstancias", reconoció en la rueda de prensa previa al partido.

Para el conjunto gallego, se trata de la primera participación de su historia en esta competición. Su entrenador, Moncho Fernández cree que se encuentra a una competición distinta a la Liga Endesa "pero nos servirá para poder competir y prepararnos para el inmediato inicio de Liga".

El Real Madrid ha incorporado para esta temporada a Gabriel Deck y a Kremen Prepelic, mientras que el Mombus cuenta con seis caras nuevas: Stephens, Hlinason, Brodziansky, De Zeeuw, Vasileaidis y Obst.

El ganador de cada eliminatoria se enfrentará el sábado a las 19.15 horas en la gran final, una hora después del concurso de triples.