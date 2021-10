Jaycee Carroll reaparece para hablar del Real Madrid

El Real Madrid de baloncesto se ha visto envuelto en una situación en la que no cuentan con uno de sus principales piezas, el jugador estadounidense Jaycee Carroll. El club blanco está inmerso en una aventura donde constantemente se combinan y alternan los encuentros de Euroliga y de Liga Endesa.

El conjunto liderado por Pablo Laso desde los banquillos se encuentra bien, pero siguen teniendo el tema pendiente de si podrán finalmente contar con Carroll o por el contrario, deberán empezar a mirar hacia otros frentes haciéndose a la idea de que el jugador no estará más en sus filas.

El escolta se encuentra descansando junto a su familia en la que ha sido su casa de toda la vida, buscando cierta tranquilidad en su rancho con sus animales. No obstante, Carroll ha querido interrumpir su periodo de "vacaciones" para felicitar al Real Madrid por el título de Supercopa frente al Barcelona en Tenerife. "Buenos días. Es muy temprano aquí en Utah, pero me levanté pensando en el Real Madrid y en España. Hace mucho tiempo que quería mandar un mensaje. Gracias a todos los aficionados por los mensajes que me llegan. Me da mucha alegría verles otra vez apoyando al Real Madrid. Yo sé que se ganó hace unas semanas, pero enhorabuena por la Supercopa y al gran MVP Sergio Llull que estuvo increíble".

No se sabe lo que terminará sucediendo con el futuro del jugador y el Real Madrid, pero gracias a este video y a estas palabras de Carroll, parece que esta historia entra poco a poco en su desenlace.

@JayceeCarroll reaparece para hablar del @RMBaloncesto tras varios meses de ausencia



"Felicidades al @RMBaloncesto por la Supercopa, increíble @23Llull"



"Estos últimos meses han sido muy importantes junto a mi familia. Hablamos pronto"



— El Partidazo de COPE (@partidazocope) October 11, 2021









