Real Madrid, 91 - Barcelona, 86

El Real Madrid acabó ganando en la prórroga ante el Barça, por 91-86, gracias a Gabriel Deck, Sergio Llull y Dzanan Musa, que neutralizaron a un equipo azulgrana que dominó los tres primeros cuartos con autoridad y acabó difuminado.



Jan Vesely protagonizó la mejor puesta en escena del Barça ante un Real Madrid quizá demasiado centrado en la defensa y el rebote y romo en ataque, con excepción del de siempre: Walter 'Edy' Tavares. Tomas Satorasnky, también echó una mano, igual que Nicolás Laprovittola, mientras que en el Real Madrid sólo Dzanan Musa y Gabriel Deck consiguieron anotar en los primeros diez minutos de partido.



El marcador casi llegó a ser definitivo en el minuto 7 con un 6-18 atronador. Solo la garra de Deck y la defensa en general salvaron al Real Madrid, que cerró el primer cuarto con un 16-20 para salvar los muebles en los últimos minutos. En el segundo acto no cambió el guión del choque, con los azulgranas dominando en el marcador, con buenos minutos de Álex Abrines, y el Madrid teniendo que recurrir a la épica y al apoyo solicitado por Rudy Fernández y Musa a la grada para intentar remontar.



En el minuto 15 las cosas siguieron pintando feas para los locales (21-30), algo que ni el regreso de Tavares a pista solucionó. El 32-39 con el que se llegó al descanso pudo ser peor para el Real Madrid. Los de Chus Mateo igualaron el rebote, 19-18, como pedía el técnico madridista en la víspera, pero con 2 de 10 triples frente a los 7 de 15 del Barça y con un 40 por ciento en tiros de dos (10 de 25) frente al 66 por ciento blaugrana (8 de 12), poco pudieron hacer.



En la continuación el Barcelona volvió a la renta de 10 puntos (34-44, min.22.15) con Nikola Mirotic buscando protagonismo, pero llegados a ese punto el Madrid se anotó un parcial de 8-0 en poco más de 2 minutos para acercarse a 42-44. Fue flor de un instante porque el Barça, con dos triples de Kalinic y otro más de Satoransky, volvió a poner de inmediato tierra de por medio, 45-55 (m.26.45), pese a los buenos minutos de Deck.



Llegados a este punto el Real Madrid se quedó sin ideas para atacar el aro rival y, sobre todo, se quedó sin triples (4 de 13 al final del tercer cuarto, por 11 de 24 del Barcelona) para el 50-59 con el que finalizó el tercer acto. Una 'mandarina' de Sergio Llull (m.32) que puso el 55-61 en el marcador sonó a última oportunidad para que el Real Madrid abriera las puertas de la esperanza. También lo entendió así Deck que anotó a la contra el 57-61 a falta de 7 minutos. Y Llull anotando el 63-65 en el ecuador del último periodo. A 3.11 para el final, Llull dinamitó el partido con una bandeja y un triple lejano para dar al Real Madrid la primera ventaja del partido, 69-67.



Un punto de Mirotic y un triple de Cory Higging, los dos casi desaparecidos durante el choque, devolvieron la ventaja al Barcelona, 69-71 a falta de 1.51. Llull con dos libre volvió a empatar a 73 a falta de 37 segundos y a Mirotic y el propio Llull fueron sancionados con pasos en las dos siguientes posesiones. Con 2.6 segundos de juego el Barça no pudo anotar y mando el partido a la prórroga.



Una canasta de Musa y la eliminación por personales de Tavares (m.42, 75-75) marcaron los inicios del tiempo adicional, en los que Mirotic siguió siendo protagonista negativo de su equipo. Deck anotó el 79-75 y los tiros libres pasaron a ser absolutos protagonistas del clásico europeo, hasta que Musa anotó dos puntos de oro, 81-76 (m.43), ante la defensa de Mirotic. El Barcelona que dominó los tres primeros cuarto con claridad se fue difuminando hasta perder por 91-86. El Real Madrid, con esta victoria, iguala el marcador de la temporada con el Barcelona, 2-2, además de mantener el liderato de la Euroliga del que apean a los azulgranas.



FICHA DEL PARTIDO:



91 - Real Madrid (16+16+18+23+18): Hanga (0), Hezonja (7), Tavares (10), Yabusele (4) y Musa (18) -cinco inicial-, Williams-Goss (0), Causeur (0), Rudy Fernández (6), 'Chacho' Rodríguez (4), Deck (23), Poirier (0) y Llull (19).



86 - Barça (20+19+20+14+13): Vesely (12), Kalinic (8), Satoransky (12), Laprovittola (8) y Mirotic (17) -cinco inicial-, Da Silva (0), Sanli (6), Abrines (9), Higgins (10), Jokubaitis (2) y Nnaji (2).



Árbitros: Sreten Radovic (CRO), Joseph Bissang (FRA) y Tomislav Hordov (CRO). Sanly (m.40) y Tavares (m.42) fueron eliminados por cinco personales.



Incidencias: Partido correspondiente a la vigésimo primera jornada de la fase regular de la Euroliga disputado en el Palacio de los Deportes (WiZink Center) de Madrid ante 10.305 espectadores.

ALBA Berlin, 88 - Valencia Basket, 94



El Valencia Basket, confiado y concentrado, sumó este jueves su cuarta victoria seguida en la Euroliga de baloncesto, y la sexta, contando la Liga Endesa, en la pista del ALBA Berlín; en la que el desequilibrio de Jared Harper y el control de Chris Jones resultaron vitales para conseguir un triunfo que le permite seguir acercándose al playoff.



El encuentro arrancó con ritmo y mucho acierto y en ese partido la confianza del Valencia y los puntos de Josep Puerto le dieron a los visitantes la iniciativa en el marcador. Ante esa apertura, el ALBA subió la intensidad de su defensa, cerró las líneas de pase de su rival y se hizo con el ritmo del choque (25-24, m.10).



Las penetraciones de Jared Harper y las continuaciones de Kyle Alexander, que con Bojan Dubljevic y Jasiel Rivero lesionado dio un paso adelante, dieron nuevos argumentos a los de Mumbrú. Los puntos de Maodo Lo permitieron a los locales seguir el ritmo aunque a cierta distancia. Antes del descanso consiguió reducirla casi al máximo (47-50, m. 20).



El paso por los vestuarios no cambió el guión del encuentro y el Valencia respondía con garbo a cada intento local por culminar su asedio. Pero esta vez el descanso de Chris Jones le dejó sin referencia lo que unido a la consolidación de Thiemann como anotar alemán junto a Lo permitió por fin al ALBA ponerse por delante.



Pero al conjunto germano le faltó colmillo para abrir brecha y el Valencia no se puso nervioso. Juntó a Jones con Harper y este último asumió la responsabilidad ofensiva del equipo y le permito entrar al tramo final con una pequeña renta bien secundado por Xabi López-Arostegui y James Webb III (73-79, m. 36)



Cansado, el base empeoró su lectura y los locales empataron a falta de dos minutos y medio. Pero, más cerebral aunque menos inspirado, no dejó que los locales fueran más allá. Su seguridad desde la línea de tiros libres permitió al Valencia ir sumando y al final dos lanzamientos de López-Arostegui desde ese línea cerraron el triunfo visitante.



FICHA DEL PARTIDO:



88.- ALBA Berlín (25+22+21+20): Lo (25), Smith (5), Olinde (2), Sikma (7), Lammers (3) -cinco titular- Blatt (11), Procida (1), Wetzell (2), Koumadje (4), y Thiemann (17), Zoosman (11).



94.- Valencia Basket (24+26+17+27): Jones (16), Radebaugh (7), Puerto (9), Webb III (8), Pradilla (8) -cinco titular- Harper (20), Claver (-), Prepelic (3), López-Arostegui (9), y Alexander (14).



Árbitros: Javor (ESL), Peerandi (EST) y Lezcano (ARG). Eliminaron al visitante Radebaugh (m.40)



Incidencias: partido correspondiente a la vigésima primera jornada de la Euroliga de baloncesto disputado en el Mercedes Benz Arena de Berlín (Alemania) ante unos ocho mil espectadores.









