El Barça se pasea ante el ASVEL

El base Nico Laprovittola, que anotó 20 puntos, y el ala-pívot Nikola Mirotic, con 16 tantos, lideraron la incontestable victoria del Barça en el Palau Blaugrana frente al Asvel Villeurbanne francés (84-71) en un partido de la Euroliga de baloncesto que los pupilos de Sarunas Jasikevicius dominaron en todo momento.

Impulsado por el triunfo liguero del domingo en la pista del Real Madrid, el conjunto catalán revirtió su mala racha en la Euroliga, con tres derrotas en los cuatro partidos previos, gracias a la intensidad defensiva y el dominio del rebote (34 a 27).

Ante las ausencia en el juego interior de los pívots Sertac Sanli, positivo en covid-19, y Pierre Oriola, lesionado al igual que el escolta Álex Abrines, el estadounidense Brandon Davies (11 puntos) dio un paso al frente debajo del aro.

El Asvel Villeurbanne, que jamás logró cortar la fluidez ofensiva del Barça y tiró la toalla tras el descanso, tuvo en el base Elie Okobo y el pívot Youssoupha Fall a sus máximos anotadores, con 17 y 20 puntos respectivamente.

.@FCBbasket get the great victory at home! ??#EveryGameMatters