Baskonia no falla en Moscú

KHIMKI, 67 - TD SYSTEMS BASKONIA, 89

El TD Systems Baskonia venció sin apuros (67-89) en su visita al Khimki este jueves en la jornada 25 de la Euroliga, para seguir con su remontada hacia los puestos de 'playoffs' a costa del colista de la competición y con una actuación coral. Los de Dusko Ivanovic no tenían excusas para no vencer en el Arena Mytishchi y verse ahora de manera provisional a un triunfo del 'Top 8'.



Después de caer en semifinales de Copa ante el Barça, el cuadro vasco recuperó los deberes continentales manejando una renta de 10 en la primera parte que fue creciendo en la segunda. Tras el descanso no hizo falta Henry y se apuntó a la fiesta Vildoza (13 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias), que junto con Fall (14 puntos y 9 rebotes), Peters, Dragic, Sedekerskis, Giedraitis y Polonara dejaron todos dobles dígitos de valoración en un choque sin rival ante un equipo en crisis.



El único peligro para el campeón español era la relajación, aunque Khimki solo mantuvo la batalla hasta el inicio del tercer cuarto a base de triples. Baskonia supo responder a ese acierto y además fue dueño y señor de la zona, entrando siempre a placer, imponiendo su físico. Sin Liga Endesa el próximo fin de semana por ventanas FIBA, tampoco había razón para guardarse nada.



FICHA DEL PARTIDO



67 - Khimki (14+23+20+10): Shved (16), Zaytsev (8), Bertans (-), Monia (6) y Mickey (13) -cinco inicial-, Timma (3), Karasev (6), Vialtsev (11), Ponkrashov (2), Kadoshnikov (2), y Voronov (-).

89 - TD Systems Baskonia (24+23+24+18): Henry (2), Giedraitis (13), Sedekerskis (11), Polonara (7) y Fall (14) -cinco inicial-, Raieste (2), Vildoza (13), Jekiri (2), Diop (-), Peters (11), Dragic (13) y Kurucs (1).

Árbitros: Tomislav Hordov (Croacia), Spiros Gkontas (Suecia) y Huseyin Celik (Tuquía). Sin eliminados.

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésima quinta jornada de la Euroliga disputado en el Arena Mytishchi de Vitoria ante 461 espectadores, según datos del equipo local.