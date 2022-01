Hermannson lidera una gran victoria del Valencia Basket ante el Buducnost

Un Valencia Basket con su plantilla casi al completo, algo que aún no ha podido tener en toda la temporada, firmó este martes una brillante actuación en la Eurocopa ante el Buducnost VOLI, al que arrolló casi desde el inicio y adelantó en la clasificación, además de ganarle el 'basket average' particular



Con el 'subidón' de ser once jugadores profesionales, algo casi inédito esta campaña, el Valencia amagó con romper el partido desde el inicio con una defensa agresiva y con Jaime Pradilla de estilete. Pero el Buducnost aguantó el tipo, buscó a Willie Reed por encima del aro y llegó incluso a dominar unos instantes el marcador.



La entrada en la pista de Sam Van Rossom y de Bojan Dubljevic fue definitiva para abrir la brecha porque el belga y el montenegrino bombardearon al Buducnost desde la línea de 6,75.



El siete de siete del Valencia en sus primeros tiros de tres, frente a un único acierto del equipo montenegrino con los mismos lanzamientos inclinó la balanza del lado local. Del 15-15, en cinco minutos el marcador pasó a 33-17 cuando aún no se había llegado al ecuador del segundo cuarto.



Viendo cómo se le escapaba el choque, el conjunto balcánico se entregó a los veteranos Justin Cobbs y Vladimir Micov, pero, aunque pusieron en marcha a su equipo y por un momento minimizaron daños, un nuevo tirón del Valencia antes del descanso liderado por un clarividente Nenad Dimitrijevic y por Mike Tobey dejó el choque casi decidido (53-33, m.20).



El paso por el vestuario hizo que el Valencia perdiera algo de precisión de inicio, pero no cambió el equilibrio del marcador porque el Buducnost seguía sin encontrar argumentos que pudieran poner en aprietos a los locales, bastante constantes en su trabajo defensivo.



Además, cuando en algún momento pareció hacerlo, el técnico Joan Peñarroya paró el choque y recondujo a su equipo (75-55, m.30).



Con Martin Hermannson inspirado y el cubano Jasiel Rivero acabando muchas acciones cerca del aro y alguna también lejos, la ventaja pasó de los veinte puntos y la Fonteta pudo disfrutar de un bonito y plácido final, con Van Rossom machacando de nuevo el aro balcánico.





Ficha del partido

103 - Valencia Basket (25+28+22+28): Hermannsson (16), Dimitrijevic (4), Puerto (5), Pradilla (11), Tobey (12) -cinco titular- Prepelic (9), López-Arostegui (3), Van Rossom (12), Dubljevic (10), Rivero (15) y Labeyrie (6).



76 - Buducnost VOLI Podgorica (17+16+22+21): Cobbs (15), Atin (2), Micov (15), Tarolis (-), Reed (13) -cinco titular- Barovic (3), Seeley (13), Jagodic-Kuridza (9) y Popovic (6).



Árbirtros: Lottermoser (ALE), Cici (ALB) y Udyanskyy (GBR). Sin eliminados.



Incidencias: partido correspondiente a la undécima jornada de la Eurocopa disputado en el pabellón de la Fuente de San Luis ante 2.367 espectadores.