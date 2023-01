Gran Canaria sigue con su buena racha con un duro triunfo en Londres

El Gran Canaria ha sumado un duro y balsámico triunfo en el Reino Unido ante un aguerrido London Lions que le puso contra las cuerdas con una alta dosis de músculo, si bien al final el acierto desde el exterior permitió al conjunto canario sumar su sexto triunfo en la Eurocopa (57-60).



La versatilidad del norteamericano John Shurna (13 puntos y 3 rebotes) junto con el despliegue físico del senegalés Khalifa Diop (3 puntos, 9 rebotes y 2 tapones) permitieron frenar el empuje de las estrellas locales, en este caso el estadounidense Sam Dekker (18 puntos) y el interior heleno Kosta Koufos (otros 15 y 11 rechaces).





