Gran Canaria y Joventut, cara y cruz en la Eurocup

El Gran Canaria resucitó en la Eurocup tras rubricar un triunfo más que balsámico en territorio turco ante el Turk Telekom Ankara, líder del Grupo B, que sufrió con el acierto de los isleños a pesar de que los pupilos de Erdem Can lograron remontar una desventaja de hasta 20 puntos (81-88).



Los 21 puntos del brasileño Vitor Benite (19 en la primera parte), conjugados con los 14 y 10 rebotes de Damien Inglis, fueron el principal argumento de un conjunto amarillo que fue de más a menos, aunque pudo al final contener el caudal ofensivo del estadounidense Tony Taylor (28 puntos).





El Joventut Badalona encajó la segunda derrota consecutiva en la Eurocup en la pista del Cluj-Napoca rumano (98-82), que exhibió su arsenal ante la mejor defensa de la competición en una gran actuación coral protagonizada por siete jugadores con nueve o más puntos.



Mermada por las bajas de William Howard y Simon Birgander en el juego interior, la 'Penya' perdió el partido en el perímetro, incapaz de contener el acierto local (16 de 32), aunque también pesaron los 13 rebotes concedidos bajo su tablero.



Aunque Pau Ribas y Andrés Feliz encestaron casi la mitad de los puntos del cuadro verdinegro -20 cada uno-, el máximo anotador de la tarde fue el alero Leo Meindl con 21 tantos.





.@UBTCluj gets the victory against Joventut!#RoadToGreatnesspic.twitter.com/7Uvs0MuGcs