El Joventut se despide con la cabeza bien alta

El Joventut de Badalona quedó eliminado de la Eurocopa al perder 78-84 el segundo partido de cuartos contra el Virtus Segafredo Bolonia, pero lo hizo con la cabeza bien alta tras disputarle a los italianos un duelo que en el tercer cuarto perdía por 23 puntos. Como en el partido jugado en Bolonia, los verdinegros volvieron a quedarse con la sensación de la oportunidad perdida después de remontar un 32-55 y ponerse uno arriba (72-71) a 3:41 del final tras un triple de Ventura.



Su mala primera parte les acabó pasando factura, pero renació a tiempo para vender cara su derrota. Ferran Bassas con 26 puntos, incluidos 7 de 10 en triples, fue el héroe de la Penya para intentar obrar un milagro que un excepcional Vincent Hunter (18 puntos) y Milos Teodosic (17 puntos) frustraron en un último minuto, en el que los italianos jugaron bien sus bazas.





.@Virtusbo reach the semi-finals for their first time in the #7DAYSEuroCup history ����#RoadToGreatnesspic.twitter.com/QGdtheXdTF