Rudy, sobre el Mundial: "Está más abierto que otros años porque hay muchas buenas selecciones"

El capitán de la selección española de baloncesto, Rudy Fernández, calificó el partido preparatorio contra Estados Unidos, el próximo viernes en Anaheim (California), como "una de los mejores citas" para ponerse a punto de cara al Mundial de China.

El alero del Real Madrid afirmó que ahora tienen "muchísima ambición" para el partido "tan importante" frente a Estados Unidos y destacó también la "importancia de los días de preparación".

Sobre el equipo norteamericano, Rudy aseguró que, pese a que siempre se habla de las ausencias, Estados Unidos cuenta con un "grandísimo entrenador que sabe lo que quiere" y "muchísimo fondo de armario", y sigue siendo "muy potente y una de las mejores selecciones".

"Físicamente son unos portentos, son jóvenes con muchísimo talento y tienen hambre de hacerlo bien. Sigue siendo la candidata para ganar el título", puntualizó Rudy.

Haciendo un balance de cómo está la selección, Rudy señaló que es pronto todavía para sacar conclusiones.

"Creo que los partidos de preparación han sido muy buenos. En Málaga vimos un equipo más dinámico, que es lo que está buscando Sergio (Scariolo). Tenemos buenas sensaciones a la hora de encontrar nuestro juego pero estamos tranquilos porque aún queda mucho, y en el partido frente a Estados Unidos se verá de verdad cómo estamos", añadió.

"Equipos como Estados Unidos son los que te llevan al máximo, que es lo que queremos", declaró.

Acerca del Mundial, que empieza el próximo 31 de agosto, Rudy confirmó que "está más abierto que otros años porque hay muchas buenas selecciones", pero que intentarán competir "como en otros años".

"Viendo cómo se están preparando el resto de selecciones será un campeonato muy duro, pero nosotros nos tenemos que preocupar del grupo y de nuestro trabajo", concluyó el mallorquín.

El base de la selección española Ricky Rubio aseguró este lunes que Estados Unidos "es la favorita" y luego estarían "tres o cuatro selecciones en el siguiente peldaño", antes de que la selección pusiera rumbo a Los Ángeles (EEUU).

"Estados Unidos sigue siendo la favorita para ganar el torneo, por muchas bajas que tengan tienen muchos jugadores", afirmó el catalán.

Sobre el amistoso que disputará la selección frente a Estados Unidos, el base lo calificó como "un buen test" para comprobar el nivel en el que están y "lo que les falta" por hacer.

Acerca de los descartes de Joan Sastre y Pablo Aguilar, Ricky confesó que es "muy duro".

"Sabemos a lo que venimos, hay cuatro jugadores que no pueden estar al final. Son momentos duros por que vives muchos momentos juntos", agregó.

Ricky, que fichó este verano por los Phoenix Suns, confirmó que su entrenador no le puso ningún inconveniente para acudir al Mundial: "Una vez fiché, pregunté, porque al final tienes un jefe y sabes que tienes que preguntar, pero no me pusieron ninguna pega".