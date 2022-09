La FIBA se rinde a la Selección: "El baloncesto es un deporte simple... y al final siempre gana España"

España consiguió este viernes en Berlín otra hazaña más en su historia. Los de Scariolo, que no eran favoritos antes del torneo, se colaban en la final derrotando al anfitrión por 90-96 en un gran partido coral. Tras el encuentro, la FIBA como ya había hecho en los octavos ante Lituania volvía a reinterpretar la famosa frase futbolística del británico Gary Lineker para adecuarla al nuevo triunfo español: "El fútbol es un deporte en el que juegan once contra once... y siempre gana Alemania", decía el exazulgrana.

Al término del choque ante Alemania, en su cuenta de Twitter se podía leer: "ADN Ganador. El baloncesto es simple. 10 jugadores persiguen el balón durante 40 o 45 minutos y al final, siempre gana España". Y es que 'La Familia' ha logrado medalla en diez de los últimos once torneos continentales y ni siquiera el estar inmersa en un proceso de transición le ha podido impedir pelear por los metales y colarse en la final.