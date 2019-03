Cosas de Radio Patio: Las hadas existen

Yo empecé a trabajar en esto de la técnica en un mundo donde no había mujeres. Los técnicos eran todos hombres y yo era la niña. Pero la jefa de todo era una mujer. Una maravillosa mujer de esas fuertes, sin complejos, decidida y admirable. Y, poco a poco, cada vez hubo más técnicos mujeres, que en alguna radio había, pero en aquella Radio España, emisora decana, no, solo Alicia con sus poderes mágicos.

Vivo y trabajo rodeada de mujeres. Mujeres fuertes, independientes, familiares, trabajadoras. La mayoría han tomado siempre sus propias decisiones a la hora de cambiar de trabajo, de departamento, de vida. ¿Situaciones impuestas? Pues alguna ha habido.

Las Hadas existen. En cada mujer. En la que decide libremente dejar su trabajo para cuidar a los suyos, en la que trabaja e intenta conciliar a base de sudor. En la que es emprendedora por un mundo mejor. En esas abuelas que no tuvieron oportunidades, pero ahora son imprescindibles para ayudar a otras mujeres. Como dice la canción de Rozalén, las hadas tienen poderes mágicos para los demás, son sencillas, “son muy bellas enfocadas de ambos lados”.

Están en todas partes, a veces no te das ni cuenta, pero mueven montañas con ilusión, tesón e igual, sin banderas feministas, porque no les da tiempo, pero se pintan los labios para sentirse guapas.

Hadas fue mi abuela, como tantas abuelas, que cosió dejándose la vista por sus hijos, a la que no trabajó porque no le hizo falta y a la que no lo hizo porque así lo decidió.

Todas las mujeres han tenido que poner en una balanza prioridades, vida, sueños….Hadas son las que educan para que los niños del futuro no tengas dudas jamás de la igualdad entre hombres y mujeres en todas partes, en cada rincón del mundo. Hada es quien lucha y luchó por sueños propios y ajenos.

“Y es que la magia habita en las hadas y en las mujeres se reencarnará” ¡QUE VIVAN LAS MUJERES! Porque LAS HADAS EXISTEN