El motivo por el que Galicia es una de las comunidades autónomas con más suicidios: “Hay una causa clara”

El doctor Alfonso Casas es el jefe del servicio de psiquiatría del Hospital Provincial de Pontevedra y explicaba este jueves en La Tarde cuál es la causa principal de que tres de las comunidades autónomas de España con mayor tasa de suicidios sean colindantes o limítrofes.

El experto explica a Fernando De Haro que guarda sus dudas sobre el término 'salud mental'. “La salud mental es un concepto demasiado amplio, que se puede coger desde la impresión de los ciudadanos, que es diferente a lo que consideran los profesionales que es patología mental”. Además, explica que “como cualquier otro sentimiento hay un clima social que empuja a que la gente se sienta más o menos deprimida”.





Por qué las tres CCAA con más suicidios son limítrofes



Antes, el copresentador de La Tarde quería destacar que Galicia es una de las comunidades autónomas con más problemas de salud mental, con una tasa de suicidios alta y un incremento importante del uso de psicofármacos. Según el doctor Causas, hay un motivo diferencial: “Para algunos casos hay una causa clara que es el envejecimiento de la población: el suicidio está ligado en general a la edad, porque aumenta la patología, pero también aumenta las dificultades sociales, el aislamiento, las condiciones que precipitan a las personas a tomar una decisión suicida”.

Así, recuerda que en España las comunidades autónomas con la tasa de suicidio más alta son las más envejecidas, las del noroeste: Castilla y León, Asturias o Galicia. “También hay que decir que, aunque ahora se puede hablar al respecto, se suelen mantener bastante estables con el tiempo. Aunque haya habido un incremento ahora del 7%, en 2014 estábamos también así”.









Ha subido el uso de psicofármacos y ansiolíticos: ¿hay alternativas?



Sobre el uso masivo de psicofármacos, el experto quiere puntualizar en primer lugar en COPE que cree que los servicios de salud mental “se han llenado de una demanda que es la del malestar, el sufrimiento, que es un problema no sólo de enfermedad, sino de tolerancia de los ciudadanos, y los servicios de salud mental se han convertido en el fondo de saco que recoge toda esa demanda, que incluye también la demanda de servicios y prestaciones”.

Apunta que hay alternativas a los medicamentos, que es “el tiempo”. “El médico le es difícil no hacer nada cuando hay una persona que está mal y te pide algo”, recuerda. “Quedarse sin hacer nada es difícil, requiere tiempo para no dar un medicamento, implica hacer preguntas, y tiempo no se tiene. ¿Qué es lo que debe atender la sanidad pública en lo que respecta a la salud mental y qué no? Hay que aclararlo porque si seguimos en esta línea no vamos a poder asumir la demanda y vamos a crear insatisfacción y nos va a llevar a sobremedicar”, advierte el psiquiatra.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Por último, sobre la prevención, comenta el jefe de la sección de psiquiatría del hospital gallego que en un terreno “tan difuso como el de la salud mental, la mayor parte de medidas preventivas que se pueden acometer son más de índole económico que sanitaria, como frenar el acoso en el colegio, que puede decantar en una enfermedad mental clínicamente tratado”.









Dar visibilidad a los problemas de salud mental

Este jueves los comunicadores de COPE han vuelto a salir a la calle, una vez más para arrojar luz y ofrecer soluciones sobre los problemas de salud mental. Además, los oyentes podrán contar con un pódcast original, protagonizado por el psiquiatra José Miguel Gaona, y compuesto por cinco capítulos que se pueden escuchar ya: "La celda del silencio".

Más de 12 horas de programación especial en directo con los datos de Carlos Herrera, quien los abordará con testimonios y expertos; la búsqueda de respuestas de Ángel Expósito desde Barcelona; las historias humanas de Pilar García Muñizcon protagonistas desde Zaragoza; y la explicación de los diferentes trastornos en ciudadanos que lo viven en primera persona, con Pilar Cisneros y Fernando de Haro, que se trasladan a Pontevedra y Sevilla, respectivamente.