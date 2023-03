"Es tremenda": la insólita situación que un padre de Murcia encontró en el nuevo colegio de sus hijos

España se ha convertido ya en el segundo país de Europa con menor tasa de natalidad, solo por detrás de Italia. Por ello, y para tratar de buscar soluciones a este grave problema que ya afecta a nuestro país, COPE se ha desplazado por distintos puntos del mapa geográfico para conocer de primera mano a los protagonistas. El especial 'La España Envejecida' trata de conocer las historias y buscar soluciones a este grave problema de natalidad.

De hecho, Murcia es una de las comunidades autónomas con la media de edad más baja de España. Actualmente, es de 41,2 años, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). No obstante, y pese a esta cifra, ni siquiera es capaz de librarse del envejecimiento y la pérdida de población. Por ello, el equipo de 'Mediodía COPE', con Pilar García Muñiz a la cabeza, han querido hacer este programa desde Ojós, un pequeño pueblo ubicado al noroeste de la ciudad de Murcia. La localidad ha perdido un 17% de la población en los últimos quince años, la quinta parte de sus habitantes, lo que ha hecho que este pequeño pueblo se haya quedado con tan solo 522 personas censadas.

Necesitan ayudas y necesitan que haya familias que quieran vivir allí. Familias como la de Martín Jiménez, quien tiene 47 años y hace nueve llegaron a Ojós para trabajar. De hecho, allí nacieron sus hijos. ¿Qué puede llevar a una persona a vivir en una localidad tan pequeña con una media de edad tan alta? "Quizás es el ambiente. La zona en sí es muy bonita, muy tranquila", ha confesado Martín a 'Mediodía COPE'. "Creíamos que nos iba a costar, pero nos han ayudado mucho, que los críos se integraran. Todo han sido facilidades", ha agregado.





De hecho, el propio Martín ha invitado a que todo el mundo acuda a Ojós. "Hay mucha gente de la región que no conoce estos rincones", ha lamentado. Pese a ello, ha confesado que, cada vez más, el pueblo "está de moda" y los fines de semana es habitual ver familias paseando por sus calles.

Así las cosas, el municipio sigue teniendo una media de edad bastante alta, lo cual también tiene consecuencias para sus hijos. "Partiendo de la base de que es complicado... yo vivo un poco más arriba del centro urbano y al no haber tantos niños, hay que contar que la socialización que pueden tener no es lo mismo que en una ciudad". No obstante, Martín ha asegurado que la gente mayor las han integrado. "Las acogen de una manera... estoy orgullosísimo. Me da mucha tranquilidad. Pero es verdad que es muy complicado porque al no haber tantos niños, no tienen esa posibilidad de andar jugando todo el día en la calle".

18 alumnos en un solo colegio: así es la vida en Ojós

El centro educativo del municipio tan solo tiene 18 alumnos. Lo que a priori podría parecer una desventaja, para todos los implicados, es, precisamente, una gran ventaja. "La unión que hacen y la calidad que tienen de enseñanza es tremenda", ha asegurado Martín. En realidad, tal y como ha agregado, es como si tuvieran un profesor particular.

"Yo elegí dónde quería hacer mi vida social y elegí este", ha asegurado respecto a su vida en Ojós. "Llamar a la gente se está intentando y el esfuerzo se está haciendo. Por lo que me toca, los pocos niños que hay... el Ayuntamiento está volcado, tanto en la enseñanza como en otras cosas", ha matizado Martín, quien seguidamente ha agregado que se están intentando buscar soluciones. No obstante, para él la suya es clara: "Invitar, invitar e invitar".