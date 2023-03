El motivo por el que España tuvo su pico de nacimientos hace 15 años: "Se ha reducido en una quinta parte"

La directora de ginecología del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, Ana Ortiz, explica este mates en La Linterna que en España hubo precisamente un pico de partos hace 15 años. Un cuarto de siglo en el que, al menos en los registros del centro, la cifra se ha reducido en una quinta parte. Más de 40 años de experiencia que dan para muchas conclusiones, tal y como reconoce la doctora durante este especial de la España envejecida de COPE.

En la sala de espera de la maternidad del Hospital Reina Sofía de Córdoba todas las paredes están pintadas. Hay flores, ballenas, casas... En la cuarta planta están las habitaciones en las que los recién nacidos ya conviven con sus padres. Este martes es un día bastante tranquilo según las enfermeras. Al fondo se sitúa uno de los despachos de esta maternidad, donde se encuentra Ana Ortiz, jefa de servicio de ginecología del Hospital Universitario Reina Sofía y que comenzó la actividad profesional en 1981, 42 años de ejercicio profesional.

Nadie mejor que la experiencia de Ana para explicarnos cuáles son las principales diferencias de los últimos 40 años en la manera de dar a luz en nuestro país. Todo avanza y eso ha provocado que el trabajo para médicos y enfermeros se tenga que adaptar a lo que piden los nuevos pacientes.

“Recuerdo cuando comencé el ruido de los paritorios, el 'no puedo no puedo' cada vez que tenían una contracción, era un ruido habitual de los paritorios”, explica la doctora Ortiz en La Linterna. “Eso desapareció a partir del 2000 porque empieza a aplicarse la anestesia epidural. Luego la atención más humanizada, cuando comencé no se planteaba que entrase la pareja, ahora está al lado, le coge la mano y viven los dos el proceso del parto, es un avance muy significativo”.

Por qué España tuvo su pico de natalidad en 2008



Pero si atendemos a las cifras vemos que las cifras muestran fielmente el problema de la natalidad que está sufriendo España. Mira, en 2022 nacieron casi 330 mil bebés en nuestro país, la tasa más baja en 81 años, marcando en la última década una caída de hasta un 40 por ciento en la natalidad. Para Ana los números son claros: “Había una media de 28 partos al día, algunos 36. A día de hoy, el año pasado la media anual fue de 6,85, hemos reducido la cifra en una quinta parte”.

Así, la doctora explica que “el año 2008 fue el que tuvimos unos registros más altos, 4.381 partos, fue el año del cheque bebé, por lo que se notó mucho”. Así, ese se convierte en la excepción y cuando entró una de las matronas más experimentadas de este hospital, Gema.

Gema, matrona: “Me dan las gracias como si yo hubiese parido al niño”



Muchos recién nacidos han pasado por las manos de Gema que nos cuenta que siempre que hay actividad en los paritorios ella se siente feliz, se siente realizada. Durante los años que lleva como matrona ha vivido experiencias de todo tipo y ha visto caras de todo tipo por parte de los padres.

“Veo muchas caras, a veces de asombro y, sobre todo de felicidad, pero también de agradecimiento. Me dicen 'muchas gracias' como si al niño lo hubiese parido yo. Cada mujer es un mundo y cada una reacciona de una manera distinta, pero la base es el amor, estamos impregnados de amor en el paritorio”, explica Gema en La Linterna

Pero cada año que pasa las mujeres que llegan para dar a luz a su primer hijo son más mayores. Las estadísticas desvelan que la edad media ha subido de 31,22 a 31,54 años, el registro más alto de una serie histórica. Algo que no influye a la hora de tratar a la paciente durante todo el proceso del parto. “Un poco a verlas venir, con muchos miedos y dudas y esperando que el personal sanitario esté a la altura para ayudarlos en lo que podamos. Tratamos a todas las mujeres por igual, por lo que la edad no es muy determinante a la hora de asistir a una señora, nos fijamos en muchas más cosas”.