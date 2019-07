Temas musicales de los años 60 para el día de tu boda - ¡Sí quiero!

10 y 13 de julio. Son dos grandes fechas de la historia de la música. El 10 de julio se celebra el día de Los Beatles. Y el 13, el Día Mundial del Rock. Una forma de celebrar lo importante que es la música. Y es que a lo largo de las últimas décadas se han publicado grandes temas musicales. Temas, que se han terminado por convertir en joyas que han dejado huella en nuestra mente. En los años 60 nacieron muchas de esas canciones con las que puedes triunfar bailando el día de tu boda:

Unchained Melody – The Righteous Brothers

Escrita en 1955 y mítica por formar parte de la banda sonora de Ghost, es uno de los temas más románticos por excelencia. Al escucharla lo más probable es que se te venga a la cabeza la mítica escena de Patrick Swyze y Demi Moore. Esta canción ha sido versionada cientos de veces. U2, Tom Jones o Elvis Presley, en su último concierto, son de los grandes artistas que han puesto voz a este tema.

Be My Baby – The Ronettes

Es uno de los temas más famosos de la historia. Más que una canción Be My Baby es un himno. Un clásico que nos acompaña a todos desde siempre gracias a The Ronettes. Brian Wilson, de Los Beach Boys, ha afirmado haberla escuchado más de mil veces en su vida. La curiosidad de esta canción le ocurrió al batería Hail Blaine. Si piensas en los golpes que suenan al comenzar la canción te darás cuenta de que en realidad los llevas grabados en tu cabeza. Pues ese arranque, fue fortuito. El batería contó que tenía que dar tanto el segundo como el cuarto golpe de la misma forma. Sin embargo, en el último golpe se le cayó la baqueta y desde entonces todo el mundo quería que ese inicio de batería se tocara así. De esa forma no planificada y grabada en nuestra mente para siempre.

I Want To Hold Your Hand – The Beatles

Esta canción de Los Beatles fue la primera del grupo en triunfar en las listas de Estados Unidos. Escrita por John Lennon y Paul McCartney es perfecta para darse la mano y venirse arriba bailando.

Stand By Me– Ben E King, 1961

Stand By Me es una de los temas más populares de la historia. John Lennon, Seal, Tracy Chapman o Weezer son de los muchos artistas que la han versionado. Este himno fue uno de los grandes protagonistas de la boda del Príncipe Harry con Meghan Markle al ser cantada por un coro gospel.

Can’t Help Falling In Love – Elvis Presley

Compuesta en 1961, fue interpretada por Elvis Presley para la película Blue Hawaii. Cant’ Help Falling In Love fue la última canción que sonó en el último concierto del Rey del Rock un 26 de junio de 1977.

It’s Now Or Never – Elvis Presley

Es ahora nunca. Un mensaje que anima a apostar por el amor en esta canción con la que Elvis te envuelve con su voz. It’s Now Or Never se trata de una adaptación del clásico Oh Sole Mio.

Can’t Take My Eyes Off You – Frankie Valli

Y el amor también es querer gritar a los cuatro vientos todo lo que quieres a tu pareja. Y una de las mejores formas de expresarlo es con el mítico I love you baby!! de Frankie Valli. Si te enganchaste a Los Soprano, debes saber que Franki aparece en las temporadas 5 y 6 de la serie.

My Girl – The Temptations

Pensar en la película de Mi Chica y que automáticamente te vengan los Temptations a la cabeza. Canción por excelencia de la banda sonora de esta película, My Girl fue compuesta en 1964 y sus acordes siempre serán de lo más reconocibles e identificables.

Something Stupid – Frank & Nancy Sinatra

Es el dúo por antonomasia entre padre e hija. Pero más allá de lo que creemos todos, Something Stupid no es de Frank Sinatra ni de Nancy Sinatra. En 1966 la grabaron Carson y su mujer Gaile pero fue la versión de la familia Sinatra (1967) la que alcanzó el estrellato.

I Say A Little Prayer – Aretha Franklin

I Say A Little Prayer, en realidad, fue escrita para Dionne Warwick (prima de Whitney Houston). Meses más tarde fue Aretha la que también puso voz a este himno. Y elegir entre una de las dos versiones ya es decisión personal.

Everlasting Love – Love Affair

Publicada en 1967 y cantada por Robert Knight. Un año más tarde el grupo Love Affair la editó consiguiendo una gran versión. Aunque si prefieres algo más actual, Gloria Estefan también hizo su propia interpretación de este clásico.

Moon River – Herny Mancini

Un mes fue lo que tardó Henry Mancini en encontrar la inspiración para crear Moon River. Pero tan solo le bastó ver los ojos de Audrey Hepburn para componerla en 20 minutos. Sus ojos serían capaces de transmitir la sensibilidad de la canción. Además, gracias a la actriz, este tema no desapareció de la película Desayuno Con Diamantes. Fue ella misma la que convenció al director de que no se eliminara a través de una carta en la que defendía a Mancini: «Lo que no podemos expresar con palabras o gestos, tú lo has expresado por nosotros, y lo has hecho con imaginación, elegancia y belleza. Eres el más sensible de todos los compositores. Gracias, querido Hank».