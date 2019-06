¿No quieres llevar tacones en tu boda? Di sí quiero a los zapatos planos - % ¡Sí quiero!

Fin. Se acabaron los tacones. La comodidad se está apoderando de los pies de las chicas. Cada vez son más las que van con zapatos planos. Las deportivas y las zapatillas son tendencia. Puede que los tacones te luzcan más la pierna. O no. Pero ¿Y lo fantástico que es salir y aguantar toda la noche porque no llevas tacones? Hoy en día las opciones son infinitas y ¿por qué no? No es necesario que sigas las normas que se han impuesto: te puedes casar perfectamente de plano y hasta con unas Converse si es lo que tu sueñas. Que nadie te diga que no puedes.

El problema está cuando eres bajita y quieres ir de plano pero, al mismo tiempo, te gustaría subir unos centímetros. La estilista Elena Rivera Asesorarte lo tiene claro para ti: “una opción serían las cuñas. Además, el esparto es muy confortable. Por lo que podrás aguantar con ellas todo el día”.

Pero si prefieres otro tipo de zapatos, Elena te recomienda que tires de sandalias, ya sean sencillas o con adornos. “Las puedes elegir en función del estilo de tu vestido; metalizadas, en tonos empolvados o con aplicaciones”.

Eso, si quieres parecer un poco más alta sin llevar tacones. Pero luego están las que, por cualquier razón, no quieren enseñar sus dedos. Las mulés son para ti y además están de moda. Para Elena “han vuelto para quedarse. Y es que su punta ayuda a estilizar el pie y aporta un toque estiloso”.

Es verdad que siempre se nos ha dicho que los zapatos planos no son tan glamurosos como los tacones. Sin embargo, Elena te aconseja que si te decantas por los planos lo escojas en tonos metalizados. Así le aportarás ese glamour que dicen que le puede faltar a un zapato más sencillo y sin tacón.

Por tanto, si una amiga, un familiar o alguien te dice que tienes que ir sí o sí con tacones porque vas a ir más guapa y lo que tú quieres ir de plano, niégate. Porque, tal y como ves con los consejos de Elena Rivera Asesorarte, “ser una novia estilosa y con zapato plano, es posible”. Y decir adiós a los tacones, está de moda.