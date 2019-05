Novios, respirad: hacienda solo controla a vuestros proveedores - ¡Sí quiero!

Revuelo de titulares en las últimas semanas. También, susto en el cuerpo de los novios por si la noticia era cierta: que Hacienda investigara sus regalos de boda. Pero no. No sois vosotros los que estáis en el punto de mira. “La campaña no es contra los novios sino para controlar a los proveedores”, así lo asegura Carlos Cruzado, Presidente de los Técnicos de Hacienda (Gestha).

Lo cierto es que, tal y como cuenta el Presidente de Gestha, “hay un riesgo fiscal de que se cobre una parte o todo en negro”. Por tanto, lo que se pretende es que los proveedores de las bodas paguen los impuestos correspondientes. Pero ¿Qué tiene que ver esto con los novios? “Que se está pidiendo la información de las facturas – añade Carlos Cruzado – que han pagado los novios” con el objetivo de llevar a cabo ese control.

“No hay que asustar a los novios, tienen que estar tranquilos”. Este es el mensaje que manda el Presidente de los Técnicos de Hacienda. Aunque también aprovecha para recordar a los novios que “deben guardar las facturas de su boda durante cuatro o cinco años por si tienen que controlar a algún proveedor”.

De Hacienda nada, pero tendríais que tributar vuestros regalos…en teoría…

Hasta aquí todo bien. Todos los novios respirando tranquilos. En cambio, los regalos de vuestra boda están considerados como donaciones. Por eso, Luis del Amo, Secretario Técnico del REAF (Registro de Economistas Asesores Fiscales), indica que “habría que presentar una declaración o autoliquidación en Hacienda y el importe a pagar depende de la comunidad autónoma”.

Pero si ya nos ponemos así, “también habría que tributar los de las comuniones, los cumpleaños… – cuenta Carlos – Pero el 90% de los regalos de boda no se tributan y está aceptado socialmente”. Eso sí, “si te regalan una casa o un coche sí que habría que declararlo como una donación”, explica.

¿Qué pasa si no se tributan los regalos?

Para Luis de REAF los novios tendrían que tributar sus regalos “siempre desde el primer euro” en un periodo de un mes desde que recibieron la donación. Sin embargo, esa es la teoría. En la práctica, el Presidente de Técnicos de Hacienda aclara que si no lo haces “no pasa nada. Las Haciendas de las comunidades autónomas no parece que tengan intención de controlarlo”. Hasta ahí no habría problema. Pero lo importante es ser precavido porque tal y como cuenta Carlos Cruzado “no parece lógico que se haga pero puede ocurrir”.

A todo esto hay que añadir otra pincelada de realidad ¿Cuántos novios hacen esto? ¿Cuántos tributan sus regalos de boda? Luis del Amo lo tiene claro: “no creo que la mayoría de los novios lo hagan”. Es más, “ni lo sabrán”.

Tanto Carlos Cruzado como Luis del Amo coinciden en que la ley es un poco confusa. Así que si te vas a casar debes tener claras estas ideas: que Hacienda quiere controlar que los proveedores de tu boda no paguen en negro; que deberías tributar tus regalos aunque no pasa nada si no lo haces; porque la ley no está muy clara. Dicho esto, respirad tranquilos y disfrutar del mejor día de vuestras vidas.