Peinados con naturalidad y desenfadados pero nunca lisos - ¡Sí quiero!

Puedes soñar con él, tener una imagen en tu cabeza… Pero hasta que no te lo pruebas, no sabrás si es el vestido de tus sueños. Con el pelo, pasa lo mismo. Puedes tener una idea de los peinados que quieres, pero hasta que no te ves en el espejo no serás consciente de si lo quieres llevar liso, con ondas, recogido…

Y es que para encontrar tu peinado, hay que tener en cuenta una infinidad de detalles. Los pendientes, los accesorios, los zapatos, si vas a llevar velo o no, el vestido, el tipo de escote… van a ser determinantes. Rocío Ramos es directora del salón de belleza Rocío Ramos y señala que los peinados “tienen muchísimo que ver con todo lo que la novia vaya a llevar. No puedes meter un peinado muy técnico o correcto y que el vestido sea todo lo contrario”. Se trata, en definitiva, de que haya cierta coherencia en el estilo.

Mientras que con los vestidos sí que ha habido cierta innovación y parece que “ya no se llevan los vestidos princesa, en los peinados no se arriesga”, comenta Rocío. Se tiende hacia “lo hippie con el pelo suelto, desenfadado”. Aunque es posible, que tú seas de las que arriesgan en todo.

El disfraz, para carnaval

Escoger el peinado y el vestido para el día de tu boda no es nada sencillo. Vestirse y sentirse totalmente disfrazada es fácil. Es decir, que no te sientas tú. Ante esto, lo más importante es la naturalidad.

Rocío incide en ello remarcando que ella escogería un peinado desenfadado para un recogido y ondas para el pelo suelto. Eso sí, “nunca liso porque sino va a parecer una novia triste”, explica.

Teniendo en cuenta esa naturalidad, las tendencias en peinados“suelen ser moños bajos si son recogidos. Son moños caídos, como si se los hubieran hecho en casa”, afirma Rocío.

Por su parte, las melenas sueltas “son parecidas a las ondas surferas y a veces llevan pequeños tocados o diademas de flores”.

Lo que queda claro es que la sencillez está a la orden del día. “Cuánto más sencillo parezca el peinado mejor – asegura Rocío -, evidentemente que te lo hayan hecho en la peluquería, pero que también parezca que te lo has hecho en casa”.