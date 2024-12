¡Mis queridos palomiteros! ‘Crónicas de la España feroz’: Impecable lienzo histórico de Felipe Arranz.

No cabe duda de que, hoy día, hay libros buenos y libros malos. No porque los segundos estén mal escritos, sino porque a menudo la imaginación se ha disuelto y lo que ellos nos sirven es solo una sucesión de ideas, más o menos ordenadas, pero que no aportan nada en absoluto. Dar nombres sería algo ordinario.

Lo importante es tener presente que existen y que hay que hacer cada vez más criba para descubrir a los primeros, a los que, además de estar bien escritos aportan ideas, tienen imaginación y sus autores -no tienen por qué ser conocidos- aportan un valor extra que los hace únicos.

Tal es el caso de Crónicas de la España Feroz (Madrid, Pigmalión), de don David Felipe Arranz, felizmente prologado por don Luis María Anson, ese icono del periodismo patrio que tanto ha aportado, y aporta, a través de sus escritos -principalmente a generaciones de investigadores y estudiantes de Periodismo, entre otros hallazgos-, los modos y maneras de ejercer la profesión con autenticidad, independencia y personalidad.

No sé si, propiamente, don David Felipe Arranz, vallisoletano de cuna, es discípulo de don Luis María, lo que sí sé es que es un periodista de raza, de acreditada reputación -formado también en Filología hispánica y en Teoría de la literatura y literatura comparada- que a sus tempranos 49 años con gran frecuencia le oímos y vemos en los medios de comunicación, que no excluye su eficaz trabajo en la universidad, así como su elogiable paso por la radio. No en vano es el creador de un espacio excepcional en las ondas, El marcapáginas, nacido hace cuatro años, que semanalmente ilustra a los oyentes con las recomendaciones literarias más destacadas de toda índole y procedencia.

Del mismo modo, no es forastero en el mundo editorial, sino más bien un traficante de palabras -como a menudo se autocalifica don Juan Mayorga-, como así lo atestiguan sus publicaciones más recientes (La forja de un ladrón (Austral, 2023), de Francisco Umbral -firma el prólogo-, España sin resolver. Crónicas de la postransición (Madrid, Pigmalión, 2021), Escrito al raso. Artículos político-festivos (2007-2017) (Madrid, Pigmalión) o Las cien mejores películas sobre periodismo (Madrid, Cacitel, 2018), por citar los más destacados.

En el volumen que nos ocupa, Crónicas de la España Feroz, don David le da la vuelta a la tortilla, y reúne en sus 414 páginas una selección de artículos de El Imparcial y alguno suelto de otras cabeceras de los últimos años, publicados en un mundo digital que gira cada vez más deprisa. De esta manera, el autor regala a los lectores un magnífico retablo literario, en formato de bitácora, que desmenuza la historia de España -atraviesa zonas de conflicto social, político, histórico, cinematográfico- con gran criterio y personalidad.

En cada uno de sus artículos -son más de un centenar- posa su mirada crítica sobre la actualidad reinante, que va desde la pospandemia (2021) a la increíble por extraña que es la ya dolorosa situación laboral de los trabajadores (2024).

Don David sabe hacerlo. Don David sabe dar la bofetada mirando hacia otro lado, una bofetada que no hiere, pero que te obliga a reflexionar, a darle una vuelta a cada una de las propuestas enmarcadas en el ejemplar. Es de esos libros que te hacen pensar, los que están escritos al milímetro. A menudo entrecruza la fina ironía con el sarcasmo más sutil, y todo ello hace que cada artículo resulte nuevo, lo cual convierte a Crónicas de la España Feroz en un documento único, original, reluciente. Además se lee con gran facilidad. Y eso es lo que yo le pido a los autores. Imaginación. Gracias, don David.