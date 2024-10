¡Mis queridos palomiteros!: Entrevista a Celeste Cerezo: «La danza es medicina para el alma».

A sus tempranos 26 años, Celeste Cerezo es ya una destacada bailarina del panorama artístico contemporáneo –a tenor del impresionante currículo que posee-, cuya trayectoria profesional pasa por alternar la danza con la publicidad, el modelaje, la interpretación y la docencia. Ha formado parte de compañías de gran renombre, dentro y fuera de nuestras fronteras y, por cómo se expresa, tiene una actitud de aprendizaje continúa, apasionada.

Entre sus muchos méritos, ha cosechado el Premio fin de grado con mención de honor en el Conservatorio Profesional de Danza Fortea de Madrid y ha recibido el primer premio en el concurso Nuevos Talentos Madrid Cultural 2005.

Es una persona disciplinada, paciente, amable, servicial y simpática. Tal dechado de virtudes tiene que darse aún más a conocer, precisamente ahora, dado que hoy, 12 de octubre, estrena un doble espectáculo en los Teatros del Canal: Suite Española, op. 47, de Isaac Albéniz y Epifanía de lo Flamenco, con música a cargo de Juan Requena. Pasen y lean.

Entrevista a Celeste Cerezo: «La danza es medicina para el alma»

¿Cómo fueron sus inicios en el mundo de la danza?

Todo comenzó diciendo esta frase: “Mamá quiero ir a baile”, y gracias a tener la enorme suerte de contar con una madre que siempre me ha escuchado y ha confiado en mí, hizo todo lo que estuvo en su mano aún teniendo simplemente 3 años y medio y partiendo de la base de que la edad de acceso a las clases extraescolares de danza es de 4 años.

Mi madre consiguió convencer a la profesora para que me diera la oportunidad de asistir a una clase, y si veía que daba problemas o no valía, podría sacarme en cualquier momento y ella estaría ahí esperando para recogerme. El suceso fue inesperado, mi madre después de esperar toda la hora de clase y sin noticias, vio cómo salió la profesora del aula y le dijo: “Por favor deja a tu hija, le encanta bailar y tiene condiciones”. Ahí comenzó esta gran aventura y desde entonces no he parado.

A los 8 años en el colegio la profesora le confirmó a mi madre que valía para bailar y que por favor me llevara al Conservatorio. Una vez más mi madre supo escuchar y confiar e hizo lo que la profesora le comentó. No sin antes preguntarme primero si deseaba aprender a bailar de verdad, a nivel profesional, y mi respuesta siempre fue un tremendo SÍ. Con 9 años, el día de mi cumpleaños, hice la prueba de acceso al Conservatorio Profesional de Danza Fortea, donde directamente me subieron un curso y comenzó mi carrera oficial de bailarina.

“Michael Jackson es esencia viva de la danza”

¿Qué mensaje quiere transmitir al espectador con su trabajo?

Podría decir que tengo varios mensajes para dar al espectador con mi trabajo:

– El primero sería transportarle a un lugar de belleza, onírico y fuera de la realidad donde consiga hacerle olvidar donde está, y que olvide todos sus problemas durante el tiempo que dure la representación.

– El segundo es hacer ver que la danza no es un hobby, sino una profesión y muy dura. Es un deporte de élite con la pequeña o gran diferencia de que en la danza tienes que disimular el dolor, el sufrimiento y la complejidad con sonrisas, una gran interpretación y haciendo que todo parezca fácil, pero que el espectador no se confunda, y entienda que hay un gran sacrificio y esfuerzo detrás que es lo que permite que se llegue a ese nivel de belleza y lo más cercano a la perfección visual para su disfrute.

-Y por último, mostrar que la danza es curación para el alma, que ir al teatro y apoyar la cultura es importante e inspirador, que la danza española es única en el mundo, y que verla a un nivel de élite puede hacer que la valoren más, hablen de ella y tenga mayor repercusión para que más gente pueda descubrirla. Porque por desgracia en España más del 70% de los propios españoles no tienen ni idea de lo que es la danza española y nunca han ido a verla, cuando en el extranjero en cambio pagan lo que haga falta para poder disfrutarla y la valoran como el gran tesoro que es. En resumen, el tercer mensaje que quiero hacerles llegar es que abran los ojos, y se den cuenta del diamante que tenemos en este país y que tan mal valorado está.

Hasta ahora, ¿cuál ha sido el mayor de sus retos?

Ha habido muchísimos retos por el camino, pero la experiencia te va colocando en los momentos y te va enseñando para ir solventándolos. Probablemente ahora esté superando uno de los retos más bellos, ya que me encuentro en un punto muy dulce de mi carrera como bailarina. Este reto al que me enfrento es el siguiente: Ser capaz de dejar de ejecutar con la perfección absoluta que siempre busco e intentar sacar mi esencia desde la verdad de cada movimiento, siendo consciente de lo que hago en cada paso y sobre todo saber por qué y con qué intención lo hago.

Esto si te paras a pensarlo es tremendamente complicado ya que en una coreografía, hay más de 100 pasos de danza, cada uno con su intención y su porqué de existir. Es un gran reto pero que, con el feedback de mis maestros y con mi sensación corporal estoy encontrando una nueva Celeste bailarina más profunda, más adulta y con más verdad en su danza. Es decir, sigo creciendo y evolucionando, y eso es lo que hace que siga dedicándome a lo que me apasiona. Tengo pánico a estancarme y creo que en este caso, ese pánico es maravilloso ya que todo el rato me impulsa al auto descubrimiento y a la mejora constante: KAIZEN…

“La danza debería ser asignatura obligatoria en las escuelas”

¿Cómo definiría su trabajo?

Algo así como una profesión donde debes estar abierto a ser tú; piensa que trabajas durante toda tu vida delante de un espejo donde ves tu cuerpo transformarse, donde no todos los días te ves bien, donde unos días el cuerpo está increíble y otros te preguntas si te acaban de dar el cuerpo de otra persona porque te sientes sin condiciones para bailar.

Es una profesión fuera de lo normal, donde tu estado de ánimo afecta al trabajo, donde tienes que ser actriz para interpretar lo que te pidan, disciplinada para que los días donde no tienes fuerza ni energía aprietes la máquina y te esfuerces más en vez de vaguear… Tienes que ser paciente y luchar constantemente contra el ego, ser compañera, ya que la mayoría de las veces se baila en grupo y eso requiere de respeto y humildad por el bien de todos y no siempre es fácil.

Un trabajo difícil de definir, ya que se viven muchas fases. Yo adoro la fase de las giras cuando viajas por el mundo y encima de disfrutar lo que haces sobre diferentes escenarios, tienes el regalo de poder conocer países distintos, que a mí personalmente me alimentan el alma, ya que viajar es la segunda cosa que más me gusta hacer en la vida.

¿Cuándo se jubila un artista?

Esta cuestión es muy relativa, ya que cada artista es un mundo. En el gremio de la danza y concretamente en la danza española, la media de abandono de un escenario y ponerte quizás a dar formación o adentrarte en otro campo donde ya no seas tú la bailarina, sino otros, está sobre los 40 años. Pero como digo depende muchísimo del artista. Hay bailarines que continúan con su carrera artística con 50 años y otros que abandonan el barco con 30 o menos. Es muy, muy variable y no hay una edad exacta. Es cierto que como todos sabemos, ser artista en España y vivir de ello es tremendamente complejo y cuanto mayor te haces más difícil es, puesto que las nuevas generaciones vienen con muy buena preparación y pisando fuerte…

“Se necesitan ayudas para sacar adelante proyectos, apoyo para las nuevas generaciones y espacios donde poder ensayar y formarse”

Si pudiera dar marcha atrás, ¿qué cambiaría?

Como se suele decir, y así siento de verdad que es, no cambiaría nada porque no sería entonces quien soy ahora y no estaría donde estoy. Sí que quizás me habría gustado aprender ciertas cosas antes, pero es que todo llega en su justo momento para que lo aprendas cuando realmente lo necesitas. Para eso están las tablas, para aprender y llevártelas contigo al siguiente nivel. Gracias al proceso que he vivido estoy en el punto que he contado antes y no puedo estar más agradecida y feliz, así que sinceramente no cambiaría nada. La vida está perfectamente diseñada para que cada cosa llegue en el momento que debe llegar o así es como lo veo yo.

¿Qué opina sobre los premios?

Creo que tienen doble cara. Hablaré primero de la positiva. Los premios ayudan a los artistas a dar visibilidad a sus trabajos y a sí mismos; permiten tener ayudas económicas para aflorar nuevos proyectos y mueven la danza y le dan visibilidad. Pero creo que tiene también una gran cara negativa, ya que pienso que entre los artistas no se puede competir, no hay un artista igual que el otro, y que el arte es relativo: lo que a unos les puede gustar más a otros quizás les guste menos y nada está mal ni bien, es arte.

Y a mí me ha pasado de competir contra bailarines de estilos totalmente diferentes al mío y realmente eso no tiene ni pies ni cabeza. Que una bailarina de danza española compita con un bailarín de contemporáneo, dime tú que lógica tiene. Cada uno tiene una técnica y una esencia absolutamente diferente. No tiene ni pies ni cabeza. Otra cosa es que a lo mejor compitan tres personas en danza española, eso quizás lo podía llegar a entender aunque igualmente no le veo mucho sentido ya que cada una puede bailar una pieza diferente y ser todas preciosas en sus esencias.

En resumen: creo que los premios y las valoraciones de los mismos son muy subjetivos y muchísimos están influenciados por contactos, enchufes o porque te conocen en la carrera… Es un campo bastante desequilibrado y que no siempre es justo. Yo por eso apenas participo en premios ni competiciones…

“Desearía con todo mi corazón que la danza española inunde el planeta con su arte y alimente el alma de todas las personas del mundo”

¿Cuál es su percepción sobre la danza fuera de nuestras fronteras?

La palabra puede ser FASCINACIÓN. Siento que tanto nuestra danza como la que puede haber fuera de nuestras fronteras es fascinante y hace vibrar. También siento que en el extranjero las personas se quedan fascinadas con la danza española y la valoran como si de un tesoro se tratara.

Cuando viajo fuera de España y veo las danzas de otros países, también me quedo absolutamente enamorada del talento y variedad que hay en todo el mundo. La danza fue de las primeras formas que tuvo el ser humano de comunicarse y poder expresar los sentimientos y cuando bailas te liberas, y si no me crees compruébalo tú mismo en casa. Dale al play a esa canción que tanto te gusta y deja que el cuerpo hable solo, verás qué magia más maravillosa sucede…

Realmente creo que la danza es medicina para el alma y el cuerpo, y es necesario e incluso debería ser obligatorio que se bailara un ratito al día para generar dopamina, oxitocina y serotonina e ir enchufados de felicidad todo el día. Piensa por un momento, cada país tiene su danza, se baila en TODO EL MUNDO. Por algo será…

¿A qué artistas admira?

Hay muchísimos artistas a los que admirar, pero si me tuviera que quedar con dos serían Carmen Amaya y el rey del pop, Michael Jackson.

– Carmen Amaya, porque fue de las primeras bailarinas/bailaoras en plantarse un pantalón y adaptar a la mujer los movimientos y esencias del hombre bailarín, cosa que me encanta porque siento que en mi danza hay mucho de ella y de esta revolución que trajo fusionando lo femenino con lo masculino, y así realmente siento que es la danza de Celeste, tengo partes muy femeninas y otras muy masculinas, como todo ser humano, y como soy yo en mi vida también y poder mostrarlo con mi danza. Tener un referente como Carmen Amaya hace que este en mi top 1 de artistas a los que admiro.

– Y en segundo lugar el maravilloso Michael Jackson. Seguro que choca mucho porque no es ningún bailarín de danza española pero es para mí pura inspiración. Un hombre que inventó su propia forma de bailar, con un sello único y personal, con una técnica asombrosamente compleja, con un estilo característico y sin miedo a mostrarle el mundo quién era y lo que hacía.

Alguien que sin duda tanto con sus canciones como con sus movimientos entró en mi vida y en mi cabeza y me ha inspirado siempre para aventurarme a investigar y ser yo misma. Me quedé con ganas de verle en directo, dado que falleció cuando yo tenía tan solo 11 años. Pero como sabemos, está aún muy presente y solo muere quien se olvida. Para mí es esencia viva de la danza.

¿Con qué coreógrafo le gustaría trabajar?

Gracias a Dios he trabajado y estoy trabajando con coreógrafos que siempre había deseado. Ahora mismo no tengo a nadie en mi punto de mira, ya que estoy apasionada aprendiendo y observando a mi director, Jesús Carmona, que me fascina y que es una persona genio de la danza.

Ha nacido con unas condiciones brillantes para bailar, me deja asombrada y estoy aprendiendo muchísimo de él, del equipo que le rodea y de mis compañeros. Pero si tuviera que elegir a algún coreógrafo me encantaría que fuera del mundo del folklore español, puesto que apenas hay personas que lo enseñen bien y es precioso. O también con Blanca Li, que me resulta una mujer súper interesante, talentosa. Tuve la oportunidad de conocerla brevemente en un par de trabajos en los que participé con ella, pero supondría adentrarme en un campo más contemporáneo y abrirme a un nuevo mundo que no sé al 100% cuanto podría ofrecer aquí.

¿Qué se debe mejorar en el mundo de la danza?

Debería ser asignatura obligatoria en las escuelas. Creo que ahora se va a implementar, pero de lo que estoy tremendamente feliz es de que se le dé el valor y la importancia que se merece cuando los niños son muy pequeños. Es importante también que se inculque a los adolescentes. También creo que tendríamos que tener mucha más visibilidad y apoyo por parte de los medios de comunicación, programas, festivales, etc., porque como comentaba anteriormente la danza española, que es mi sector específico, es absolutamente desconocido y como siga por este camino terminará desapareciendo y ya adelanto que sería una gran desgracia.

Además se necesitan ayudas para sacar adelante proyectos, apoyo para las nuevas generaciones y espacios donde poder ensayar y formarse. Centros, residencias para bailarines o algún tipo de comunidad que permita que sea más fácil poder dedicarse a esta profesión. Por supuesto, de las cosas más importantes que se deben mejorar en el sector de la danza es que se pague a los bailarines como debe ser, por su trabajo y todo el esfuerzo dedicado, no miserias o incluso que te pidan que lo hagas gratis.

Eso es VERGONZOSO y muy pero que muy TRISTE. La danza es una profesión como otra cualquiera y debe retribuirse tan bien como sucede en otros sectores. No por ser artistas se nos debe tratar como si nuestro trabajo no fuera el que es. UNA PROFESIÓN MÁS.

¿Qué opina de la situación de la Cultura en España?

En España hay tremendos artistas con un talento descomunal, pero no tienen el suficiente apoyo ni facilidades para brillar como deberían. Aún así, siento que estamos entrando en una fase donde la cultura está de moda, donde la gente está volviendo a ir al teatro, a los museos y a mil sitios más.

Ahora puedo hablar desde mi sector; hay un boom de trabajo muy bueno y muchos de ellos bien remunerados, gracias a Dios, aunque hay otros que aún siguen siendo precarios. Hay que enseñar sobre todo a los jóvenes bailarines que esos trabajos no se acepten, porque si no le estarán haciendo un flaco favor a su gremio y a su propio futuro… Estoy feliz, no obstante, porque se están haciendo grandes avances en la cultura y creo que vamos por buen camino, pero también creo que aún nos falta mucho para llegar a valorar el arte en España como lo hacen en el extranjero, que es absolutamente asombroso y ADMIRABLE.

¿Cómo imagina la danza dentro de unos años?

Me encantaría que se pusiera de moda, me encantaría que bailar en cualquier momento o lugar no pareciera extraño sino muy normal. Me haría tremendamente feliz saber que la mayoría de personas asisten a clases de danza y son felices, que aprenden a expresarse con el cuerpo y que la tasa de problemas, tanto de salud física como mentales, se reducen gracias a esta iniciativa de bailar para sanar.

Desearía con todo mi corazón que la danza española inunde el planeta con su arte y alimente el alma de todas las personas del mundo, sobre todo en España. Que la gente sepa qué es la danza española y no parezca que les estás hablando de un extraterrestre. Sería fascinante llegar a ese punto onírico.

¿Qué importancia

enen las RRSS en su trabajo?

Una suerte y una GRAN IMPORTANCIA en mi profesión. Digo suerte porque es como un medio de comuicación, que está en la palma de tu mano, y con el que puedes hacer llegar tu trabajo a cualquier persona. A mí las RRSS me han permitido acceder a trabajos que se me han ofrecido a través de estas plataformas.

Es la nueva carta de presentación/Currículum Vitae del artista del siglo XXI y me parece brillante que todos tengamos acceso a ellas y podamos generar el material que queramos a nuestra esencia y manera. Es una vía de pronunciamiento muy importante en mi trabajo y sin ellas es muy difícil crecer en visibilidad.

