¡Mis queridos palomiteros! ‘Nostalgia en 8 mm’: Mucho más que volver a los años 80. En 2024 se cumplen 20 años de la fundación de DEHON Cinema International por los directores Mario Bravo y Óscar Parra de Carrizosa. Y como estamos de celebración, queremos anunciaros que, para comenzar, este año nuestro cortometraje navideño -tras el emocionante Una luz en Nochebuena– titulado Esa noche en Belén -cuyo estreno está previsto para el 1 de diciembre de 2024, primer domingo de Adviento-, ya ha comenzado a pre-producirse.

La razón es simple; es un trabajo mucho más ambicioso y requiere un nivel de producción muy superior a los seis anteriores. Podemos adelantaros que en Madrid ya se ha iniciado el rodaje que continuará en diversas provincias de España.

‘Nostalgia en 8 mm’: Mucho más que volver a los años 80

Pero antes de esa fecha, más en concreto el 4 de octubre de este 2024, llegará a YouTube Nostalgia en 8 mm, otro cortometraje de Óscar Parra de Carrizosa que, como en Esa noche en Belén, también asumirá los roles de guionista y director.

Respecto a Nostalgia en 8 mm, Parra de Carrizosa reflexiona: “A medida que uno va creciendo, las miradas al pasado parecen intensificarse. Especialmente cuando los ojos de la memoria nos trasladan a nuestra adolescencia, época de grandes cambios en todos los aspectos. Si a eso le sumamos el hecho de haber vivido aquel momento tan especial en una de las épocas más recordadas del último siglo, los añorados años 80, el ejercicio adquiere tintes de verdadero deleite.

Personalmente tengo una vasta colección de vídeos de mi adolescencia, más bien de mi primera juventud. La mayoría de ellos filmados con cámaras de Vídeo 8 a mitad de la década de los noventa. Pero no tengo nada de los ochenta; de los delicados y convulsos años de mi pubertad. Mi familia no tuvo nunca un tomavistas de 8 mm y es algo que siempre he lamentado. Porque el vídeo es maravilloso pero la magia del proyector, la liturgia de sacarlo, colocarlo frente a una pared o una sábana, el sonido de arrastre de la película; eso es algo que el vídeo jamás conocerá.

En 2023 rodamos y estrenamos Un viaje de 13.000 días -del que ya hemos informado desde este mismo espacio con motivo de su presentación en la pasada edición de La Biennale di Venezia-, que tuvo una estupenda acogida y crítica, conduciendo al espectador al verano de 1988. Con este nuevo trabajo, pretendemos ahondar más en aquella épica época.

Por último, espero y deseo de todo corazón que alguna de las imágenes de este cortometraje os transporte a algún rincón de la memoria donde atesora ese viejo recuerdo que llevaba años sin aflorar”.

¿De qué va Nostalgia en 8 mm?

Una reunión de viejos amigos desemboca en una entretenida colección de remembranzas de los años ochenta. La tarde culmina con la proyección de viejas películas en 8 mm. La experiencia es hermosa e inmersiva. Tal vez, demasiado inmersiva…

¡Confío en que todos, otra vez, hagáis la travesía con nosotros!

