¡Mis queridos palomiteros! ‘Hagan lío’: INFINITO + 1 arranca el crowdfunding de su temporada 2. A pocas horas del comienzo de la gala de los Premios Goya, quiero hacer una reflexión sobre el fenómeno de la serie THE CHOSEN –de la que a menudo hemos informado desde este espacio-, que con un presupuesto de 10 millones de dólares por temporada se financia por los propios espectadores, no para verla ellos mismos, sino para que llegue a quien aún no conoce a Jesucristo.

Pues bien, el mismo modelo ha permitido a INFINITO + 1 -empresa de la que ya hemos dado cuenta– desde hace 15 años, producir y distribuir contenidos evangelizadores, sin depender de que los responsables de las televisiones o de las subvenciones aprueben o desaprueben sus proyectos.

Gracias a este trabajo en equipo, en el que cualquier pequeña aportación es de suma importancia, han logrado producir 5 largometrajes que se han estrenado en cines de 41 países, además de en NETFLIX. Y han producido 7 series online que, solo en el año 2022, tuvieron 52 millones de visionados, a través de las redes sociales de la Fundación INFINITO + 1.

Su nuevo reto es financiar la 2ª temporada de la serie HAGAN LÍO, a través de esta campaña de “crowdfunding”

Una cuenta atrás de 40 días para obtener 210.000 euros que les permitan producir y distribuir gratuitamente 6 nuevos capítulos de la serie, en los que muestran iniciativas actuales de la Iglesia, en todo el mundo, al servicio de los demás.

Juan Manuel Cotelo y Carlota Valenzuela (rostros visibles de la serie Hagan Lío) alcanzan la cima de una montaña. Frente a ese panorama espectacular, el director de INFINITO + 1 afirma que “la verdad es que en la Iglesia hay mucha más alegría, bondad y belleza que lo que la gente puede ver desde lejos, desde fuera, porque nadie se lo ha contado desde cerca, desde dentro.” Y Carlota, la presentadora, concluye: “No podemos detenernos aquí, vamos a meternos en más líos.”

Los dos primeros capítulos de Hagan Lío suman 200.000 visionados, en sólo 2 meses. Y el planteamiento que proponen a sus seguidores es muy sencillo: si cada espectador aporta 1 euro a la financiación de la serie, completarán el presupuesto previsto para la 2ª temporada. Una invitación a que los espectadores se transformen en protagonistas activos del proyecto, con responsabilidad en la misión evangelizadora: “Id por todo el mundo y anunciad las buenas noticias”.

A partir de una pequeña cantidad (50 euros) los donantes también participan en la toma de decisiones sobre los contenidos de la serie. Para la 2ª temporada de Hagan Lío, estos son los 6 contenidos anunciados, que reflejan la actividad más servicial e ignorada de la Iglesia.

PASTORAL PENITENCIARIA

Personas de la Iglesia que entran voluntariamente a las prisiones, para servir a las personas encarceladas. Actualizan así una petición concreta de Jesucristo: “Venid, benditos de mi Padre (…) porque estuve preso y me visitasteis. (…) “Cada vez que lo hicisteis con ellos, conmigo lo hicisteis”.

HOGARES LÁZARO. Techo y familia para personas sin hogar

El primer “piso solidario” nació en Francia, en 2006. Y desde entonces, este modelo precioso de convivencia entre jóvenes profesionales e indigentes de la calle ya se ha clonado en 6 países, dando calor de hogar a cientos de personas. «Porque tuve hambre y me disteis de comer.»

EL SECRETO DE EMAÚS, EFFETÁ y BARTIMEO

Cinco mujeres de Miami leyeron en el Evangelio que dos hombres tristes se llenaron de alegría al encontrarse con Jesús, al que daban por muerto. Organizaron un retiro para revivir ese mismo encuentro… ¡y funcionó! A miles de personas, en todo el mundo, les cambia la vida.

EN LA OTRA ORILLA

«Porque fui forastero y me alojasteis.» El Padre Pateras (en Algeciras, España) o las Hijas de María Misionera (en Lampedusa, Italia), acogen con amor a quienes sobreviven cruzando el Mediterráneo en frágiles embarcaciones. Acogen a Jesucristo, emigrante, hoy.

EL PODER DE LA ORACIÓN

“Os conviene orar en todo momento, sin desfallecer”. Un viaje desde la agitación de la gran ciudad hasta el silencio y la paz de los conventos, para encontrase con Dios, junto a los Hermanos de Belén, o en el Santuario de Lord… ¿rezar es meterse en un buen lío, o quedarse en la zona de confort?

MILAGROS, HOY

“Mayores milagros veréis”. Hoy sigue habiendo curaciones físicas que desconciertan a los médicos. Personas endemoniadas que quedan liberadas. Milagros eucarísticos que despiertan la fe de los más incrédulos. No es ficción. Cualquiera puede verlo… y meterse así en un buen lío.

