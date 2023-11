¡Mis queridos palomiteros! ‘La Noche del 24, El Musical’ arranca tercera temporada en Torrelodones. El próximo sábado 25 de noviembre a las 18 horas será el pistoletazo de salida de La Noche del 24, El Musical en el Teatro Fernández-Baldor, el único espectáculo de comedia musical que recupera el origen y significado auténtico de la Navidad, y que ya ha sido visto por más de 10.000 personas en anteriores ediciones. ¡Todo un hallazgo en el panorama teatral contemporáneo!

La Noche del 24, El Musical –que este año presenta 54 funciones en su tercera temporada-, narra una historia de ficción en la noche en la que nace un sencillo bebé. La obra trata de poner en valor el verdadero significado de la Navidad: el nacimiento de Jesús, presentando este acontecimiento cristiano a través de sus testigos y hacerlo de una forma amena, divertida y profunda para niños y mayores.

¿De qué va La Noche del 24, El Musical?

Aarón ha sido nombrado oficial de la guardia del Rey Herodes y se le ha encomendado la misión de encontrar a ese niño impostor que se hace pasar por el Mesías. Para ello, debe interrogar a los testigos de aquél extraño suceso que se produjo la noche del 24.

Todos coincidirán en que aquel niño ha cambiado sus vidas para siempre. Pero ni el inocente pastorcillo, ni los posaderos, que intentan explicarle que la posada estaba llena, saben nada del paradero del niño y sus padres. Tampoco ayudan mucho un loco que dice ser el ángel Gabriel, el borrico Moreno, tozudo como él sólo, ni la mismísima Estrella de Oriente, con todo su glamour y sus aires de diva.

La cosa se complica cuando aparece su mujer, Judith, como la siguiente testigo. Aaron teme por su vida, pero ella no puede negar lo que ha visto: el Dios de los ejércitos, Yahvé Sebaoth, hecho un niño indefenso por amor. Aaron deberá encontrar pronto al falso Mesías, antes de que los malvados consejeros de Herodes descubran que su mujer es una de los rebeldes.

Este espectáculo familiar, aúna música -compuesta originalmente para la obra-, interpretación, baile y sentido del humor. Más en concreto, cuenta con doce actrices y actores, cantantes y bailarines que dan vida a los 24 personajes de la obra. El equipo técnico está formado por profesionales con una larga experiencia en el teatro musical: Guillermo González como director musical (Hoy no me puedo levantar, Flashdance) y Susana Blanco como coreógrafa (We will Rock you, The Rating Game en Nueva York).

La música es obra de Álvaro Galindo, pianista y compositor (Cenicienta y El Zapatito de Cristal) y de Javier Lorenzo, productor, director, guionista y actor (Abuelos, Libres, En clave de mujer). Lorenzo también es autor del guion junto a Benjamín Lorenzo, director y guionista (Los amigos de Walt Disney, Salomé de Jaime Chávarri).

Este año La Noche del 24, El Musical, incorpora como principal novedad el lanzamiento de un CD con todas las canciones

Todas las funciones se realizarán en el Teatro Fernández-Baldor de Torrelodones del 25 de noviembre al 4 de enero. Podéis adquirir las entradas pinchando en este enlace.

