¡Mis queridos palomiteros! Jesús García (Madre no hay más que una): «Vivimos en mundo niñofóbico». Tras sus exitosos largometrajes Hospitalarios: Las manos de la Virgen (2019) -su debut en el cine- y Medjugorje (2021), ahora el joven periodista de 45 años, Jesús García-Colomer, estrena el cines de toda España el muy esperado documental Madre no hay más que una, de cuya crítica dimos ayer cuenta desde estas mismas pantallas. Tras haber descolocado a todos los públicos con estos luminosos trabajos de cine religioso, estaba obligado a entrevistarle en su tercera incursión cinematográfica. Por suerte, pude hablar con él. Pasen y lean.

¿Cómo se origina esta historia y por qué ha querido realizarla en formato de documental?

Cuando estaba terminando mi anterior proyecto, le pregunté a una directora espiritual qué otro trabajo podría hacer. Me dijo que sería muy bonito darle visibilidad a la maternidad y entrevistar a algunas madres. Y de ahí llegamos a la maternidad de la Virgen María.

He rodado Madre no hay más que una en formato documental, simplemente porque yo lo que sé hacer es documentales, no sé hacer ficción, no tiene más. Además me gusta más el formato de documental porque es real. Al final en la ficción todo es ficción.

Jesús García (Madre no hay más que una): «Vivimos en mundo niñofóbico»

¿Cómo se llevó a cabo el proceso de documentación?

Pues no tuvo mucho misterio. Entrevisté -como se dice en el argot taurino, “a porta gayola”- a las seis protagonistas de la película y lo que cuentan es lo que hay. O sea, no hay trampa ni cartón, ni ficción, ni Estado, ni se ha magnificado ninguna situación. De hecho, creo que nos quedamos cortos.

¿Por qué esta película se llama Madre no hay más que una?

Porque creo que es así, es que madre no hay más que una. Y en mi caso, además era un homenaje también a la Virgen María, que es la madre que está por encima de todos. Yo no me quería apoyar en la teología, sino en la maternidad. Por eso entrevisté a madres.

¿Cómo fue el trabajo con actrices no profesionales?

Pues muy bien, porque como es un documental lo que quería era realidad, vivencia auténtica, y con ellas lo tenía todo. Son muy auténticas, son mujeres muy libres, con mucha personalidad. A una mujer que ha decidido tener tres, cuatro, cinco o seis hijos, como las protagonistas de este trabajo, lo que menos le importa o le compromete en el mundo es hablar delante de una cámara, te lo aseguro, porque como digo son muy libres. No tienen que fingir ni que disimular, así que no ha sido nada difícil, sino todo lo contrario. Espero haber estado a su altura.

Las mencionadas protagonistas de Madre no hay más que una ya han experimentado la niñofobia, como se asegura en su película. ¿A cree que se debe tal apreciación?

A que vivimos en un mundo y en un sistema en que los niños asustan. Cuando la gente dice que una mujer está embarazada, la reacción típica es llevarse las manos a la cabeza y hacer comentarios nada positivos, más allá de un felicidades con una media sonrisa. Y luego aparte es que para las madres que tienen más de dos hijos, las que tienen tres, cuatro o cinco o seis, cualquier cosa es un reto, desde coger un taxi hasta reservar en un restaurante. No me lo estoy inventando, es así. Vivimos en un mundo niño-fóbico.

Si Madre no hay más que una va de madres, con vocación de madres, en un país sin hijos, ¿qué tiene que ver la religión en todo esto?

En que existe esa maternidad. Las seis protagonistas de esta película son mujeres laicas. Cada cada una con su trabajo, su familia y su vida. Hay desde emprendedoras empresariales hasta profesoras de universidad o enfermeras. Todas ellas tienen un referente muy marcado en su vida que es la Virgen María. Y esa maternidad de la Virgen María les ha servido para su “ser madres”. Así que no es simplemente un tema de religión, que también, sino un tema de integridad de vida. Ellas son así y así lo viven.

Vivimos en un sistema que les dice a las mujeres cuándo ser madres, cómo ser madres, de cuántos hijos ser madres. Y ya es un hartazgo

¿Qué aporta su película sobre otras del mismo género y circunstancias?

No conozco otras películas sobre la maternidad, la verdad. Conozco algunas sobre ingeniería social, por ejemplo, que intentan disfrazar de maternidad cosas que no lo son. Vivimos en un mundo muy manipulable y la maternidad es lo que es. No es lo que otras personas digan o vendan o traten de hacernos creer. Todos lo sabemos porque todos hemos tenido una madre.

¿Por qué es importante la idea de la familia en su cine? ¿Se están disecando los valores familiares?

La idea de la familia no es importante en mi cine, sino en mi vida. De hecho, estoy creando una familia junto a mi esposa, junto a mi mujer. Tenemos cinco hijos y viene, si Dios quiere, la sexta. Serían tres niños y tres niñas. La familia es importante porque es la célula básica de la sociedad y de la civilización. Un mundo sin familia es un mundo salvaje. La familia protege, cuida, educa, desarrolla, construye y hace crecer. Así que cualquier otra cosa, no.

¿Qué ha aprendido en todo este proceso?

Un montón de cosas. A ser más paciente, a valorar lo que tengo en mi casa… Ya lo valoraba antes, pero ahora con más brillo, con más profundidad. La esposa que tengo, que es una de las protagonistas del documental, es un gigante, es un gigante a mi lado. Y poder entrevistarla, atravesando el objetivo de una cámara, al final te ofrece matices que posiblemente por la rutina o el día a día no percibes. Sé de los esfuerzos que hace como madre y como cabeza de familia junto a mí. Pero bueno, también hay cosas que a los hombres se nos escapan. Al entrevistarla he apreciado el inmenso valor que tienen las mujeres y las madres de familia.

Van a pasar un buen rato, se van a sorprender y van a descubrir una belleza que el mundo de hoy no ofrece. Es el mundo de la maternidad bien entendida y libre de estas seis protagonistas

¿Qué ha cambiado en Ud. desde su debut en el cine?

Tengo más años y puede que esté un poco más cansado. El cine me encanta, me gusta mucho. Como herramienta de divulgación es espectacular, tiene gran alcance y no entiendo cómo ciertos entes de esta sociedad, como puede ser la Iglesia, no lo han explotado muchísimo más. Eso sí, aquí estamos unos cuantos más y yo. No soy el único católico que hemos cogido esta bandera, pero es cierto que necesitamos más implicación.

Deme razones para ir a ver Madre no hay más que una

No me gusta convencer a nadie para ir a ver mis películas. Quien quiera ir a verla que vaya, que va a pasar un buen rato, va a aprender, va a disfrutar, va a relajarse. Al final, el cine está asociado al ocio y si vas a pagar 10 € por una entrada es porque te apetece, porque te mueve, porque te anima la peli.

Pero bueno, razones para ir… Pues nada: van a pasar un buen rato, se van a sorprender y van a descubrir una belleza que el mundo de hoy no ofrece. Es el mundo de la maternidad bien entendida y libre de estas seis protagonistas, madres de muchos hijos, ya sea aquí en la tierra o en el cielo, porque algunas han perdido hijos.

Pero es una pasada la libertad, la belleza y el arrojo de estas mujeres que califico como antisistema, porque vivimos en un sistema que es hostil a la maternidad y a la libertad de ser madres. Vivimos en un sistema que les dice a las mujeres cuándo ser madres, cómo ser madres, de cuántos hijos ser madres. Y ya es un hartazgo. Sin embargo, estas seis mujeres se han rebelado de una forma muy sencilla, donde ejercen su maternidad con libertad en contra todos esos tipos de imposiciones.

Share and Enjoy !