¡Mis queridos palomiteros! Fernando Usón Forniés publica una impecable biografía sobre King Vidor. Ha llegado a mis manos una de esas joyitas de cine en formato de libro que uno no desea terminar de leer nunca, porque se disfruta mucho durante todo el rato. ¡Y eso que consta de 768 páginas!

Su responsable único es el director de cine zaragozano, Fernando Usón Forniés. Y, de hecho, lo mismo me había ocurrido con otro ejemplar de este experimentado autor especializado en el séptimo arte con su definitivo trabajo sobre la Nouvelle Vague, del que dimos cuenta desde estas mismas pantallas.

En el caso que nos ocupa ha llevado a las estanterías -gracias a Providence Ediciones– una completísima y muy contrastada biografía sobre el oscarizado cineasta americano, King Vidor, que como se sabe su época dorada está mucho más ligada al cine mudo que al sonoro, pero cuyo legado es de una riqueza apabullante.

Fernando Usón Forniés presenta su libro King Vidor: La conquista del espíritu en este audio

Solo él encapsula toda la historia del Hollywood clásico, pasando por la formación de las grandes majors de Hollywood, hasta las grandes superproducciones en color y formato panorámico de los años cincuenta y la investigación de nuevas formas de expresión en los sesenta.

Por no hablar de la influencia del cine de Vidor que ha dejado una honda huella que se rastrea por todo el mundo. Ahí tenemos, por ejemplo, al realismo poético francés, la generación de la violencia, el neorrealismo, el cine japonés o los icónicos trabajos de los directores de cine como Hitchcock, Bergman, Buñuel, Godard, Sirk, Ozu, Rivette…

Es decir, King Vidor es un gigante del cine con una esplendorosa filmografía sin fisuras, de lo cual dan buena muestra sus excelentes trabajos: El gran desfile (1925), La Bohème (1926), Y el mundo marcha (1928), La calle (1931), El campeón (1931), El pan nuestro de cada día (1934), Noche nupcial (1935), Stella Dallas (1937), Duelo al sol (1946), Más allá del bosque (1949), Pasión bajo la niebla (1952) o Guerra y paz (1956) entre un largo etcétera.

King Vidor: La conquista del espíritu pone el acento en la memoria histórica, sí, en devolver al cineasta al lugar de honor que le corresponde, a no olvidarse de él solo porque para algunos su cine no está de moda. Un asunto bastante curioso, porque si algo nunca está pasado de moda es el cine. Y más aún si hay que poner en valor a aquellos pioneros que pusieron la argamasa sobre la que ha ido creciendo la industria hasta nuestros días. Por ello, jamás hay que olvidarse de los que tal vez, sin saberlo, estaban haciendo historia mientras rodaban sus películas. En este sentido, King Vidor es una referencia indiscutible.

Por su lado, el autor también ha conseguido ilustrarnos con gran pasión el amor que siente por el cine de King Vidor. Así las cosas, ha ido desgranando minuciosamente y con numerosísimos ejemplos toda la filmografía de nuestro protagonista, que puede consultarse al final del volumen donde se incluye un amplio apartado con una relación exhaustiva de películas incompletas o perdidas.

Para todo ello, Usón Forniés ha desarrollado un paciente ejercicio de análisis de narrativa audiovisual, que consiste en razonar todas sus argumentaciones fílmicas a través de imponentes imágenes -en blanco y negro y a color, a media página, a página completa o a sangre, que gozan de un tono didáctico y pedagógico, pero que no son nada cursis ni pedantes y que ocupan la casi totalidad del ensayo- de manera que el lector está en permanente conexión con su literatura.

Su magnetismo es total, he ahí la tercera virtud detectada del ensayo, que Usón Forniés exhibe con sencillez, por lo que no hace falta ser un especialista de cine para comprender al completo todas las valiosas informaciones que destapa el ejemplar. De hecho, esta manera de estructurar el volumen me parece el hallazgo más representativo, por lo que tiene de dificultad armarlo sin perder la coherencia ni el tono de su contenido.

Es más, Usón Forniés lo logra de largo gracias a sus amplios conocimientos en torno a la Historia del cine, las clarividentes observaciones aportadas sobre la industria y los cineastas a los que pone en contexto con la materia que afronta y, sobre todo, porque sabe cómo conectar con el lector de inmediato, lo cual pasa por reconocer sus virtudes de gran escritor.

Todo ello ha favorecido que King Vidor: La conquista del espíritu se siga con interés, entre otras cosas, porque va al grano desde el principio. Naturalmente, eso no quiere decir que el libro solo se pueda leer de modo cronológico. Muy al contrario, el texto también funciona como libro de consulta de capítulos aislados.

Por todo lo dicho nos encontramos ante un bellísimo y gratificante ejercicio de justicia cinematográfica, único en su forma y fondo, que considero imprescindible para los estudiosos del cine y los centros donde se imparta docencia sobre el séptimo arte.

