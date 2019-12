¡Mis queridos palomiteros! Entrevista a Kore-Eda: “La honestidad no siempre lo justifica todo”. El próximo 25 de diciembre, las salas de cine españolas acogerán el estreno del último trabajo del muy galardonado director de cine japonés, Hirokazu Kore-Eda, La Verdad, drama protagonizado por Catherine Deneuve y Juliette Binoche, de cuya distribución responde Golem. Pues bien, el pasado 21 de diciembre, el cineasta oriundo de Tokio visitó Madrid por primera vez.

A sus 57 años se encuentra en un estado inmejorable de creatividad narrativa y sus emocionantes trabajos De tal padre, tal hijo (2013) o Un asunto de familia (2018) le acreditan como uno de los mejores cineastas del momento. Nosotros hemos estado con él. Es un hombre muy sereno, muy cabal y muy educado. Medita mucho cada una de sus respuestas y, si es necesario, se concentra cerrando los ojos. Contesta con calma todas las preguntas con la misma pasión e interés y resulta fácilmente abordable en el trato. He aquí sus respuestas.

¿Por qué la película se titula La Verdad?

Pensé al principio llamarla La verdad de Catherine, como el nombre de la actriz, y que podría ser el título del libro y el mismo título del libro sería el del filme. Después decidí que La Verdad era un título más sencillo y a la vez más fuerte.

¿Qué significa para Ud. la verdad?

Sin ser pretencioso, el punto de partida es esa distinción tan clara, tan maquiavélica de verdad o mentira, que es, probablemente, la idea preconcebida que tiene Lumir (Juliette Binoche) cuando llega, ¿no? De hecho lo expresa en la historia: “esas memorias están llenas de mentiras”. Y tal vez la conclusión a la que se llega es que la verdad es la verdad, el pasado es el pasado, los recuerdos son los recuerdos, pero, en cualquier caso, de todo ese pasado, de todos esos recuerdos y con un poco de la magia de esas relaciones personales se alcanza la verdad de cada uno.

La película es una reflexión sobre el mundo del cine con un importante choque de culturas, de hecho introduce dos personajes estadounidenses. ¿Cree que el cine, tras su experiencia europea, se parece más al japonés o al estadounidense?

Mi manera de hacer cine no es muy japonesa. Yo escribo el guión y a medida que voy filmando edito cada noche lo que he rodado. De manera que lo voy cambiando. Y he querido que mi equipo de La Verdad fuera consciente de todos estos procesos. En este sentido, estoy muy agradecido a todos por haber podido trabajar a mi manera y sin estrés.

¿Qué ha aprendido de esta experiencia?

Cada vez que hago cine me emociono, me motivo, y en este caso con Catherine Deneuve hasta el triple. Pero como experiencia nada cambia. Naturalmente los detalles son distintos, las reglas del juego son distintas. En Europa no se trabaja sábado y domingo, en Japón sí. Pero la base de la experiencia cinematográfica en cada película, la alegría, la experiencia y la dificultad no varían.

La Verdad tiene lo mismo de crítica que de homenaje al cine. ¿Qué precio tiene la honestidad?

Fabianne es un personaje que ha dicho y hecho lo que le ha dado la gana durante toda su vida, pero tal vez al final no continúa por su hija. Es decir, la honestidad no siempre lo justifica todo. Justamente cuando ella se contiene más es cuando la relación madre-hija pasa a otro nivel. Eso no significa que acabe con un final feliz. Diría que el hecho de no ser del todo honesta es un gesto de amabilidad hacia ella.

¿Por qué ha contado con Catherine Deneuve para encarnar el papel principal?

Catherine Deneuve no fue la primera opción. La idea original de este guión surge a partir de un texto de teatro que escribí en el año 2003. Así las cosas, yo estaba pensando en que la película la protagonizaran actores japoneses. Pero ese proyecto no prosperó.

¿Y qué ocurrió?

En 2005 conocí en Francia a Juliette Binoche y de nuevo retomé la idea de llevar a la pantalla ese libreto teatral. Y si el trabajo definitivamente iba a realizarse en Francia, sí que iba a contar con Catherine Deneuve en el papel de esta madre especial. Me puse en contacto con ella, me entrevisté con la actriz en dos ocasiones y las dos veces las conversaciones fueron largas.

¿Y qué salió de esos encuentros?

Influyeron sus respuestas en el diseño de su personaje y en cómo terminó siendo el guión.

¿Ha disfrutado más explorando la vida de los personajes o convirtiendo los escenarios en personajes?

Ha sido muy interesante poner el foco en varios aspectos de la misma persona, dado que la misma persona tiene varias caras. En el caso de Fabianne (Catherine Deneuve) es madre, pero a su vez es profesional y esposa. Y por eso me interesaba que la cámara recogiera esas distintas versiones del personaje. Asimismo me parecía también muy interesante realizar este experimento en la casa.

¿De qué manera?

He movido a los personajes a diferentes horas del día, o por el jardín. Además de la similitud hallada entre la época de la vida de Fabianne y la estación del año en que se está filmando, es decir, en otoño, cuando se caen las hojas de los árboles y en el jardín sólo queda uno. Los que quedan están envejeciendo y, por tanto, dando paso al invierno.

Los personajes son muy distintos sociológica y culturalmente…

Los actores son actores y son muy diferentes entre sí. Por ello no creo que se puedan hacer distinciones por su lugar de origen, país o nacionalidad a la que pertenezcan. Incluso en esta película, la manera de actuar y de percibir el cine, tanto por lo que le toca a Catherine Deneuve como a Juliette Binoche son bien diferentes, como también le ocurre a Ethan Hawke, que tiene otra manera de vivir el cine. Lo mismo ocurre en Japón: cada actor tiene su librillo y su manera de entender la interpretación.

Además de Catherine Deneuve, la persona más importante del rodaje ha sido la intérprete…

Es una persona clave. La conocí en 2014, en el Festival de Cine de Marrakech, y cuando empezó a interpretar del japonés al francés, me di cuenta de que comunicaba muy bien todos los matices a todos los niveles. Sentí que era una persona especial. Cuando voy a Francia de promoción, siempre viene conmigo. Además se encarga también de los subtítulos. Es decir, que si yo no estoy, ella podría responder perfectamente por mí.

¿Rodaría en Madrid, una ciudad también muy costumbrista?

De momento no hay planes concretos de rodar una película en Madrid. Para poder imaginar una historia de alguien que vive en una ciudad tienes que visitarla varias veces y conocerla con cierta profundidad. De camino a esta entrevista ha hecho mucho viento y por la época en la que estamos vuelan mucho las hojas… Esto en Japón no ocurre tanto porque enseguida las recogen. ¡Quién sabe si esta anécdota puede ser el origen de un futuro guión!