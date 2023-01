¡Mis queridos palomiteros! ‘Juntos y revueltos’: Frank Coraci tropieza con esta comedia tramposa. (Not That Funny sí es un buen ejemplo al buen estilo). Como ya le ocurrió a Frank Coraci hace 10 años con su subproducto cómico Peso pesado -director y guionista neoyorkino la filmó a los 48 años-, ha seguido abundando en el estereotipo, los clichés y los lugares comunes con otras aventuras al uso como The Ridiculous 6 (2016).

En el caso de Juntos y revueltos nos hallamos ante otro despilfarro fílmico, presentado como comedia familiar, que puede confundir al espectador por su tramposo y falso planteamiento en su puesta en escena.

La película arranca cuando después de una desastrosa cita a ciegas, los padres solteros Lauren (Drew Barrymore) y Jim (Adam Sandler) están de acuerdo en una sola cosa: no desean volver a verse nunca más. Pero al contratar, cada uno por su lado, unas estupendas vacaciones familiares con sus respectivos hijos, la pareja se encuentra destinada sin remedio a compartir durante una semana una suite en un lujoso resort de recreo familiar en África dedicado a los safaris.

Juntos y revueltos es el archi producto romántico, que tantas veces se ve en los cines y las teles, con las mismas caras, las mismas poses y la misma mediocridad en la que desde hace años está instalado el género cómico en Estados Unidos. El filme no es solo un refrito de refritos argumentales de esas características, sino que va más allá al incluir los habituales chistes racistas o apología de las familias disfuncionales -entre otras horteradas- que no hace otra cosa que acentuar las deficiencias y límites creativos de Coraci, que vuelve a estrellarse con esta insulsa historia. Dicho de otro modo: se ríe de todo y por todo, e intenta tomarse en serio, por eso el fracaso está asegurado.

Porque más allá del humor gamberro y de un carrillada de escenas gratuitas, sin orden ni criterio, por decirlo suavemente, se añade una sucesión de personajes, como colocados al azar en la escena.

Todo ello termina por convertir a la comedia en un popurrí de situaciones incoherentes e inconexas que nunca sabe qué rumbo tomar, que acusa una pobre dirección de actores, unas fuertes arritmias en el guion y, lo que es peor, intenta robar al espectador una buena carcajada -sin conseguirla- entre tanta incapacidad para hacer cine. Es decir, de Juntos o revueltos ni si quiera podemos decir que sea cine. Porque hacer cine es otra cosa.

Juntos o revueltos, además, no solo resulta una ridícula película en la que Coraci ha puesto todos los medios para anular al género e intentar compensar y contentar a todos los públicos como sea, sino que pretende vender un tono familiar, pero muy artificial, cuando lo que se ve en la pantalla no se sabe por dónde coger. O si lo prefieren de otra manera, Juntos o revueltos se mueve entre el mal gusto y el cine pródigo en ambigüedades y grandes miserias.

No obstante, para los que queráis ver Juntos y revueltos está disponible en las plataformas Filmin, Rakuten Tv y Amazon Prime.

