¡Mis queridos palomiteros! ‘Not That Funny’: Acuérdate de que el amor no está en la persona perfecta. Hace ocho años el filme supuso el debut en el largo de la realizadora californiana de cortos y documentales, Lauralee Farrer.

La película, que llegó a España gracias a European Dreams Factory, cuenta la historia Hayley (Brigid Brannagh, de la serie Army Wives), una joven que decide regresar a sus orígenes y volver a la pequeña ciudad donde pasó su infancia. Tras el emotivo reencuentro con su familia y sus amigos, se da cuenta de que necesita un cambio en su vida.

Harta de tener a su novio por jefe y su carácter egocéntrico que le saca de quicio, decide que quiere tener a alguien a su lado que le haga reír y ver el lado bueno de la vida. Su vecino Stefan (Tony Hale, de la serie Arrested Development), un chico aparentemente normal y algo simplón, se esforzará en secreto por ser la persona que consiga hacer feliz a Hayley.

A veces dulce y dolorosamente realista, Not That Funny es una comedia bastante diferente del tono habitual al que nos tiene acostumbrados Hollywood con sus historias pastelosas, llenas de grandes intérpretes y happy ends exclusivos, pero bastante inútiles en su acabado definitivo por lo superficial de la trama.

‘Not That Funny’: Acuérdate de que el amor no está en la persona perfecta

Y es que este filme no se conforma sólo con mostrar un modelo de diversión pasajera sino que ofrece, con inteligencia, la búsqueda personal de uno mismo en estos tiempos dominados por el hedonismo y el conformismo. O lo que es lo mismo: propone una mirada nueva para darle el valor justo a todas las cosas, apoyado en los pequeños detalles, como en las segundas oportunidades tras los amores perdidos.

No se trata propiamente de una película de mujeres, como ocurre en buena parte de la filmografía de Pedro Almodóvar, pero sí es cierto que Not That Funny no escatima en hablar sobre el modo de comportarse de ellos y ellas, y de mostrar modelos de familia donde la cineasta ha conseguido, con mucho tacto, elaborar una serie de personajes, muy bien definidos, en una acertada propuesta genuina e intimista.

Buena parte de este éxito se debe a una puesta en escena realista, clásica, que cuenta con un guión sólido -que despliega humor natural-, más próximo al estilo de cine independiente de hoy día, que Lauralee Farrer ha escrito junto a Jonathan Foster.

El filme subraya que lo importante no es encontrar el amor en la persona perfecta, sino en la persona que se ajusta a tus necesidades

Desde luego, el filme gana con la presencia del actor Tony Hale -lo mejor de la comedia- en uno de sus mejores papeles de protagonista, cuyo personaje, un hombre soltero pero no solitario con buen corazón, no sabe hacer reír a la gente, y por ello no le importa tomar notas mientras consulta en cómics o bucea en Internet si quiere ganarse el amor de Hayley.

Queda, pues, una nueva y buena propuesta amable para los incondicionales de la comedia romántica –como ocurría en Gloria Bell-, diseñada para reflexionar sobre el compromiso, la superación del hombre y el sacrificio, cuando la voluntad se antepone sobre todas las cosas, puesto que lo importante no es encontrar el amor en la persona perfecta, sino en la persona que se ajusta a tus necesidades. Por eso, a veces el cine tiene que recordarlo.

