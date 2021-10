¡Mis queridos palomiteros! ‘Kimbo’ presenta hoy en la SGAE ‘Tengo Poder’, su último libro. Será hoy, viernes 8 de octubre y a las 18 horas. El trabajo del popular actor y humorista José María Sánchez está editado por Caligrama. Además, acompañarán al escritor Joaquín Gómez de Segura y Mayorga (autor teatral), Tony Antonio (humorista), Bigote Arrocet (vicepresidente ASHUMES), Antonio Medina (productor teatral) y Javier García, novelista y director de la revista online LAS ESTRELLAS, Mis amigos. El autor, antes de entrar en harina, recuerda las palabras de la psicóloga estadounidense Susan Jeffers acerca de la palabra Poder:

“Algunos dicen que no les gusta el concepto de poder y no quieren participar en él. Es cierto que, en nuestro mundo, la palabra Poder tiene algunas connotaciones negativas. A menudo, implica el control sobre los demás y, por desgracia, se abusa de ella.

La clase de poder que yo hablo es totalmente distinta. En realidad, le hace a uno manejar menos a los que lo rodean y, ciertamente, sentir más afecto por ellos. Hablo del Poder dentro del yo. Esto, implica Poder sobre las percepciones del mundo, Poder sobre cómo se reacciona ante situaciones de su vida, Poder para hacer lo que sea necesario para su crecimiento, poder para obrar y poder para amar.

No se trata de ego manía, sino de un sano egoísmo. En realidad, los ego maníacos no tienen absolutamente ninguna sensación de poder: de ahí su compulsiva necesidad de controlar a los que le rodean. Su carencia de poder los sitúa perpetuamente en una condición de miedo y, por eso, su supervivencia depende del mundo exterior. Nadie es menos afectuoso que una persona que no tiene su propio Poder. Esa gente se pasa la vida tratando de obtenerlo de los demás. Esa necesidad crea toda clase de conducta manipulativa”.

Así las cosas, ese es el Poder al que Kimbo se refiere en su volumen Tengo Poder, con el que desea hacer algo por tantas personas que no saben cómo salir de su aborregamiento o de la mediocridad en la que se han instalado sus vidas, y que de esta manera puedan salir de su oscuridad e iluminar a otros con su luz interior. Éste es el propósito del trabajo. Sinceramente, “siento que muchas personas deben despertar a esta realidad”. Y añade: “Los seres iluminados deben acaparar cualquier destello para poder iluminar a los demás”.

Más sobre Tengo Poder

Compendio de libros «escogido» de sabios pensadores de todos los tiempos. Bañada, cada página, de semillas de sabiduría: citas, dichos y pensamientos, algunos personales, del autor.Otros libros de Kimbo son Sí, Yo Puedo, Una Ajetreada Vida y Todavía Puedo.

José María Sánchez ‘Kimbo’

M. Kimbo es un actor, showman, guionista y escritor. Hijo de padre negro cubano y madre blanca española. Algo conocido a nivel nacional por sus actuaciones como actor en películas, series y programas televisivos de humor.

Sintiendo tristeza por la falta de comprensión de tanta gente que lucha constantemente por salir de la mediocridad, pero sin tener idea de cómo conseguirlo. Deseando poder hacer algo al respecto, ha publicado este atractivo libro. ¡Haceos con un ejemplar!

