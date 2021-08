¡Mis queridos palomiteros! Entrevista a Mileva y Kazakova (Pequeños milagros en Peckham St). Tras cosechar éxito con sus trabajos en el territorio del documental Uncle Tony, Three Fools and the Secret Service (2014) o The Beast Is Still Alive (2016), las jóvenes y simpáticas cineastas búlgaras, Mina Mileva y Vesela Kazakova, escriben y dirigen con pulso firme y determinación su primer largo de ficción, Cat in the wall (Pequeños milagros en Peckham St), rodada antes de la pandemia. Su elocuente trabajo, de hondura dramática y próximo al cine social de Ken Loach, llega a las salas de cine españolas el próximo 6 de agosto gracias a la distribuidora Surtsey Films. Con tales credenciales, estaba obligado a entrevistarlas. He aquí sus respuestas.

¿Cómo se origina esta historia?

Las dos estábamos bastante desesperadas por lo que había pasado con nuestros documentales, filmados en Bulgaria, dado que habíamos sido atacadas por nuestro propio gremio. Es decir, que estábamos perdiendo la esperanza. Así que consideramos que teníamos que redireccionar nuestro trabajo hacia la ficción a través del humor. En la sociedad búlgara, y en aquel entonces, las generaciones jóvenes emigraron en busca de una vida mejor. Había muchos países del este de Europa que tras la caída del comunismo estaban sufriendo las consecuencias de la corrupción. Y los asuntos se gestionaban según esos criterios. Así las cosas, quisimos colocar la cámara donde hasta entonces nadie la había puesto.

¿Por qué han afrontado temas tan espinosos como la marginalidad o los problemas laborales en su debut en la ficción?

Somos dos personas política y socialmente muy comprometidas en ese sentido. Está en nuestra naturaleza. Esta historieta arranca con un gato, un niño y una familia, que al final se convierte en un drama socio-político importante.

¿Estamos muy desinformados sobre los asuntos que ustedes atajan en su película?

Por supuesto. Y respecto a este tema sobre los impuestos o las cargas que caen sobre estas gentes por asuntos de propiedad -de repente puede llegarte una factura de 25.000 euros por una supuesta obra-, nos llamó la atención. Hicimos, como buenas documentalistas, una investigación a fondo y hemos descubierto muchos casos de esta índole en muchos distritos londinenses, muchos de los cuales han llegado el Parlamento. Para debatirlos y cerciorarnos de si están de acuerdo con la ley. Y, si no, dotales de un contexto que ampare al conflicto.

¿Por qué consideran que la relación entre inmigrantes y londinenses es imposible?

Es todo lo contrario. Tradicionalmente, Londres ha sido el lugar más acogedor para todo aquel que llega de fuera. Eso sí, todo esto cambió a partir de la crisis económica de 2008, que generó un caldo de cultivo para el Brexit. En este asunto hay una gran diferencia. Y le digo más. La heroína del filme declara con orgullo en una ocasión: “¡Soy búlgara!”, lo cual no es común. De hecho, los ingleses ocultan su identidad. Al mismo estilo de cuando a un español le preguntan por su patria y contesta que no, que es de Brasil.

Sólo en una ocasión la felicidad se muestra en pantalla, a través de un retrato que se está armando. ¿Un mundo sin salidas no puede ser esperanzador?

Te has detenido en acentuar la parte más sombría. Es más, la película tiene también otros tonos donde se rezuma optimismo.

¿A cuáles se refiere?

Especialmente a los viajes emocionales que realiza nuestra protagonista. Por un lado, no se cansa de luchar para defender sus derechos. De hecho, un momento fundamental es el que tiene con un policía, al que asegura: “ya trataremos el asunto más tarde”. Siempre está dispuesta a encontrar soluciones. Por otro lado, también la historia ofrece otros grandes momentos donde la felicidad se asoma, por ejemplo, en la relación cariñosa que mantienen el niño con el gato o la que se da entre dos vecinas que terminan por ser empáticas… Pero es que también podemos hablar del tamaño de la humanidad de los protagonistas cuando se quedan solos. Siempre habrá gatos y ratones, la vida está ahí, el mundo sigue, hay luz, el tren pasa… Londres está lleno de cosas bonitas.

Pequeños milagros en Peckham St parte de una familia rota, pero bien avenida entre sus integrantes…

Matiz interesante. Sobre todo en lo concerniente a las familias migrantes, que se encuentran en situaciones muy especiales, y que ven cómo poco a poco sus relaciones familiares acaban por desintegrarse. En este sentido, y debido a la presión, el marido de Irina se ve obligado a irse. De ahí que a menudo pregunten a Irina por él.

¿Y cuál es su opinión sobre la familia?

La valoramos, partimos de un punto de vista tradicional, pero no podemos negar la existencia de familias rotas dentro de las comunidades migrantes, a quienes les cuesta mucho más llevar una vida normal.

¿Qué piensan de la situación de la Cultura en nuestros días? ¿Qué habría que hacer para dotarla de una mayor visibilidad?

Somos grandes fans de la Cultura. Además, estamos muy contentas porque en esta visita a España la distribuidora nos ha acogido con gran entusiasmo y está mostrando un gran interés por el cine independiente, que está muy vivo. Desgraciadamente, en otros países este tipo de cine está muriéndose. Es más, en Bulgaria es muy difícil encontrar películas de arte y ensayo. Hemos viajado mucho con esta historia y hemos comprobado que el intercambio cultural es muy importante y queremos contribuir a esa difusión. Por el momento a Bulgaria le cuesta aceptar la integración de otras culturas. Sin embargo, en el filme tanto Irina como Vladimir se encuentran en el mejor de los escenarios, porque les obliga a abrir su mente y retar a la propia conciencia.

¿Cuál es su punto de vista sobre las plataformas de distribución de cine on line?

Es un problema y un peligro. ¿Cómo puede promocionarse una película en medio de ese océano cinematográfico tan inmenso? Es difícil, y será cada vez más difícil si la dinámica se extiende. Por otro lado, el cine en sí, en las salas, más allá de la inherente socialización, ofrece ventajas técnicas y estéticas que el cine on line nunca tendrá.

¿Qué otros proyectos tienen en marcha?

No mucho más de lo que ahora podamos hablar. Bueno sí, podemos hablar de una segunda película de ficción que ya está hecha. Se trata de Las mujeres también lloran (Women do cry), que se vio en Cannes. Eso sí, no dejamos de lado nuestra formación como documentalistas y siempre mantendremos nuestro compromiso con los temas sociales.

Biografías de las directoras

Mina Mileva

Estudió Teatro y Diseño de Escenarios en Bulgaria y se especializó en Alemania. Más tarde se graduó en dirección de animación con la National Academy for Theatre and Film Arts de Sofia y en la Academy for visual Arts de Bruselas. En 1996, se estableció en Londres donde trabajó como animadora y productora en muchos comerciales y series de televisión, así como un par de películas de Disney.

Vesela Kazakova

Ya ha sido reconocida por su talento interpretativo tanto en el escenario como en la gran pantalla. A la vez, su nombre se ha convertido en sinónimo de cine Búlgaro contemporáneo, y, en el 2004, se le entregó el Best Young Actress Award –Premio a la Actriz Revelación– por sus logros en teatro. Su primer papel principal en cine como una chica muda en A Leaf in the Wind la dio a conocer y fue su gran paso hacia adelante, y con el que ganó el Nevena Kokanova en la categoría de Mejor Actriz Joven en 2002. Fue votada la Mejor Actriz por su papel en Mila from Mars en el Festival de Cine de Bulgaria 2004, y recibió el Premio Golden St. George por Stolen Eyes en el XXVII Festival Internacional de Cine de Moscú 2005. Empezó rodando largometrajes documentales en 2008 con Zaradi Lelia Sneje.

