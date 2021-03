¡Mis queridos palomiteros! Federico García Lorca protagoniza el Día Mundial del Teatro. Como cada 27 de marzo, los que amamos las artes escénicas este día adquiere un significado especial. ¿Cuál? No lo sé. Seguramente ocurre como en el amor, que cuando uno está enamorado sólo bebe los vientos por el ser querido. Tal vez, tras una atracción inicial, sólo hay que dejarse llevar…

Este año, a diferencia del anterior, escribo con más temple, pero sigo siendo cauto. La situación actual, a causa de la COVID 19, sigue condicionando al sector de la Cultura, especialmente a las referidas artes escénicas y al cine, castigados por obligación. En este sentido, lo que no me gusta tanto es que se hayan limitado los espacios de exhibición en teatros y cines. Aplaudo, naturalmente, la oportuna puesta en marcha de medidas de seguridad al efecto, dictaminadas por los que más saben. Pero quiero recordar que tanto de los cines como de los teatros no se tiene noticia de algún contagio.

Y, sin embargo, los miembros de la industria siguen trabajando, como pueden, para salir adelante. Por amor, por vocación. Es pues el momento de pararse y de centrar el punto de vista. ¿Por qué? Porque a no todos les ha ido bien. Lamentablemente, el Teatro Pavón Kamikaze no ha tenido más remedio que echar el cierre.

Ha sido el golpe de realidad más duro en el sector desde el pasado mes de enero. No podía dejar de hablar de él ni de la calidad humana de sus gestores. Gracias por todo, amigos. Vuestra vocación, vuestro amor y vuestra profesionalidad está ampliamente acreditada. Creo que algo más puede hacerse por parte de quienes manejan la maquinaria teatral.

Federico García Lorca protagoniza el Día Mundial del Teatro

Decía arriba que Lorca protagoniza el Día Mundial del Teatro. Reconozco mi admiración por el poeta granadino, tanto en su vertiente personal como profesional. Pero no soy el único. Sea casualidad, o no, el pasado 23 de febrero, la Academia de las Artes Escénicas de España, presidida por don Jesús Cimarro, estrenaba el documental Empuñando el alma: Ensayando con Lluís Pasqual, dirigido con tiento y personalidad por Arantxa Vela.

Cartel promocional de Mariana Pineda | Federico García Lorca protagoniza el Día Mundial del Teatro

Esta noche, a las 22 horas, desde el Teatro Español de Madrid y a través de la 2 de TVE, podréis disfrutar con el drama lorquiano Mariana Pineda

El trabajo versa sobre los entresijos del montaje El sueño de la vida –temporada 2018-2019 en el Teatro Español de Madrid-, que consta de tres actos, a partir de Comedia sin título, de Lorca –podéis leer aquí mi crítica de ese montaje– y que se completa con un también excelente trabajo de dramaturgia por parte de Alberto Conejero.

En estos momentos, la Academia de las Artes Escénicas lo está dando a conocer por toda España, puesto que es quien lo produce. Y, realmente, merece muchísimo que lo veáis. Funciona muy bien tanto por su formato audiovisual como por su contenido teatral.

Por otro lado, esta noche, a las 22 horas, desde el Teatro Español de Madrid y a través de la 2 de TVE, podréis disfrutar con el drama lorquiano Mariana Pineda –aquí podéis leer la entrevista que hice a su máximo responsable– de cuya versión y dirección responde el joven realizador español Javier Hernández-Simón. Protagoniza el drama la actriz todo terreno Laia Marull.

Así las cosas siento que, a pesar de los sinsabores que tiene nuestra existencia en estos momentos, estamos de suerte al celebrar otra vez el Día Mundial del Teatro con este programa lorquiano de primera mano. También estoy convencido de que, en concreto hoy, a los que nos fascina el teatro -porque podemos verlo y representarlo- es un momento para coger carrerilla y tomar impulso para recordar que aquí y ahora el teatro late con más fuerza que nunca.

Por último, os dejo el mensaje institucional, escrito por la oscarizada actriz Helen Mirren.

¡Disfrutad del paisaje!

