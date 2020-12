¡Mis queridos palomiteros! ‘J’attendrai’: Impecable tratado sobre la memoria de Mauthausen. Inconstantes Teatro, Factoría Teatro y Teatro Español llevan a la escena de las Naves del Español este espectacular trabajo, escrito por José Ramón Fernández y dirigido por Emilio del Valle, que puede verse hasta el 27 de diciembre.

La obra cuenta la historia de un republicano nonagenario que sobrevivió a Mauthausen y que desea cerrar un capítulo de su vida que le ha atormentado durante muchos años. Y lo hace poco antes de morir, visitando un hotelito rural donde vive la nieta de la novia de su amigo Claude, que murió en el campo de exterminio, y con quien sigue teniendo una deuda moral.

‘J’attendrai’: Impecable tratado sobre la memoria de Mauthausen

El autor nos habla, no de esa memoria que recogen los historiadores, sino de la pequeña historia, de la familiar, y lo hace reconstruyendo la suya propia a base de libros, cartas, objetos, teatro -no el suyo, sino el de los otros y otras que ya han tocado esta línea temática- y humildad.

A su vez, J’attendrai es también un homenaje a los muertos, a los vivos, a los que ha escrito desde la verdad, a los valientes que se han atrevido a tratar el tema en el teatro, en la literatura, en el cine… Con todos siente el autor un profundo agradecimiento y una deuda impagable: la de haberle “animado” a escribir J’attendrai.

Probablemente estemos ante una de las piezas dramáticas más conseguidas sobre la tragedia que supuso la debacle del Holocausto, que está al margen de las habituales historias teatrales y cinematográficas al uso, que narran con crudeza los habituales conflictos entre nazis y judíos, acaecidos durante la II Guerra Mundial, prácticamente a partir del mismo esquema narrativo. Son esas que tenemos instaladas en la mente. Me refiero, por ejemplo, La lista de Schindler (Steven Spielberg, 1993), El pianista (Roman Polanski, 2002) o El hundimiento (Oliver Hirschbiegel, 2004), entre un largo etcétera.

Sin embargo, lo más importante de J’attendrai -como el montaje teatral Mauthausen. La voz de mi abuelo (la actriz Inma González, nieta de Manuel Díaz, un superviviente de ese campo de concentración creó el año pasado un espectáculo unipersonal, dirigido por Pilar G. Almansa, en el que relataba los hechos que allí vivió su pariente, un hombre que usó el humor como fortaleza para salir de ese infierno con vida)- es que también se niega a olvidar a que se pase por alto el horror y la vejación nazi. Por derecho propio y para resarcir el honor de las víctimas. ¿Lo más maravilloso? Lo consigue sin mostrar odio.

Nada en J’attendrai funciona por capricho

Para ello, el talentoso director madrileño de J’attendrai, Emilio del Valle (Cuando todo termine, 2002) ha contado con la escritura límpida y crítica del laureado Premio Nacional de Literatura Dramática, José Ramón Fernández (La colmena científica, 2011). Ambos plantean el drama a partir tres historias que se dan cita en el mismo modelo de arquitectura teatral. Una de ellas tiene que ver con la propia historia familiar que se exhibe al espectador, la otra, la que que tiene que ver con el narrador y sus circunstancias, y la última sobre la crudeza de Mauthausen.

Todo este tejido está perfectamente armado y coreografiado. Los personajes, por un lado, piden cuentas al narrador sobre los acontecimientos expuestos, de los que él se defiende desde el presente, que tienen lugar en el proscenio. He aquí una de las mejores soluciones dramáticas del conflicto, que a su vez sirve de apoyo al espectador, al que sitúa en épocas y sucesos históricos muy distintos, que enlazan a golpe de música en directo -acordeón, voz, guitarra-, con la trama principal.

Por otro lado, resultan especialmente llamativas las escenas mantenidas entre el prisionero y su amada, ambos descalzos, que tienen oportunidades para encontrarse y abrazarse gracias a unos prodigiosos juegos escénicos -actores e iluminación-, que dan la medida ideal de la tragedia. O, por ejemplo, cuando el muerto interactúa con los vivos, sin alharacas. Tal vez la línea que separa el mundo de uno y otro sea más real y próxima de lo que pudiéramos imaginar. Esta paradoja temporal, gestionada con habilidad y tiento, es otra de las grandes bazas del éxito de este impactante montaje.

J’attendrai es un elocuente e impecable trabajo coral que, en clave de denuncia social y moral, resulta brillante

En este sentido, y para planificar la escena, ocasionalmente los actores salen de escena, y se quedan en oscuro para dar prioridad a los otros grandes momentos que despliega la obra. Una obra que goza de ritmo cadencioso, que deja al descubierto la riqueza del lenguaje y del contraste que emerge de los habilidosos diálogos, gracias a los cuales se sigue la historia tremenda a la perfección.

Nada en J’attendrai funciona por capricho. De hecho, cuando la escena lo requiere, se escenifican algunos hechos mientras los personajes narran sus vivencias, o cuando la música se apoya en bellísimas coreografías, gracias a las cualidades y capacidades de un ejemplar elenco. La escena siempre se mueve.

Además, cada uno representa y defiende con solvencia la personalidad de su personaje. La grandeza del reparto expresa su amplia versatilidad y, en consecuencia, sus dotes para la comedia y el drama. Ellos son: Chema de Miguel, Cristina Gallego, Jorge Muñoz, Paula Ruiz, Denis Gómez, Camila Almeda y Javier Gordo. Conviene que recuerden bien sus nombres, si bien todos han desarrollado trabajos excelentes tanto en cine como en teatro.

Queda, pues, un elocuente e impecable trabajo coral que, en clave de denuncia social y moral, resulta brillante, muestra inequívoca de conocer bien la historia para que alcance al espectador y le haga reaccionar. Bravo por J’attendrai.

