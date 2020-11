¡Mis queridos palomiteros! ‘¿Conoces a Tomás?’: Audaz debut de María Torres sobre el autismo. El pasado 13 de noviembre las salas de cine españolas acogían el estreno de esta edificante comedia dramática mexicana, que supone el debut en la dirección de largometrajes de la cineasta mexicana, quien además es coautora del guion. De la distribución responde Phoenix Entertainment.

La película sigue las andanzas de Leo. Es músico, pero las cosas no le van muy bien. Lleva pocos meses saliendo con Fernanda, una joven cirujana. Dada la relación de confianza entre ambos decide presentarle a su hermano Tomás, un joven autista apasionado de la música norteña, que no se aparta nunca de su acordeón amarillo. A consecuencia de una emergencia en el trabajo, Fernanda tiene que irse y deja a Leo al cuidado de Tomás.

Ese mismo día, a Leo se le presenta la oportunidad musical de su vida. Un productor irá a una de las bodas donde toca con su banda, así que tiene que asegurarse su asistencia. En el periplo le acompañará finalmente Tomás. Todo ello desencadenará un carrusel de nuevas emociones.

‘¿Conoces a Tomás?’: Audaz debut de María Torres sobre el autismo

Correcto y audaz trabajo de la mexicana María Torres. Escribe el guion junto a Enrique Vázquez, cuya historia está inspirada en torno a la vida de Pablo, hermano autista de la realizadora. Recordamos que también nos resultó impactante Especiales, que atabaja el tema.

Baste aclarar que ¿Conoces a Tomás? no es una película más al uso sobre la dolencia de los jóvenes con autismo. De hecho, el filme no pretende ni aleccionar ni adoctrinar, tan sólo desea crear empatía con las personas que han desarrollado la enfermedad. O dicho de otro modo: la película pretende visibilizar el problema para explorarlo y entenderlo. De aprender a crecer con el otro en forma de oportunidad, no a través de de algo impuesto.

Al margen de ciertas carencias en la producción o en el desarrollo de algunos personajes, la historia atrapa al espectador por el tono entrañable desplegado, por el interés que pone en la donación absoluta hacia el que es distinto, pero siempre de modo desenfadado.

El filme no pretende ni aleccionar ni adoctrinar, tan sólo desea crear empatía con las personas que han desarrollado la enfermedad

En este sentido, María Torres logra aproximarse al conflicto con tiento y sutileza, para que autistas y no autistas puedan convivir sin cortapisas ni prejuicios. Y todo ello lo ha trabajado a partir de un elenco poco conocido, pero que da lo mejor de sí mismo -como demuestran los actores Leonardo Ortizgris y Marcela Guirado-, y del que sobresale el joven Hoze Meléndez (Premio Ariel 2015 por mejor coactuación masculina en Almacenados, Pares y Nones, Los Hamsters), que encarna a Tomás con bastante nitidez y acierto.

Queda, pues, una sabia película que vehicula con inteligencia los beneficios de la música con aquello que realmente nos hace bien porque nos sana, que lo llamamos amor. Y porque sólo con un poco de empeño es posible romper los moldes de los convencionalismos que hacen tanto ruido.

Por eso funciona ¿Conoces a Tomás?, puesto que aparta con elegancia lo que no conviene a una sociedad rota por los prejuicios. Y después arma un relato donde todas las piezas encajan. Es entonces cuando caemos en la cuenta de que lo importante no es el escaparate, sino la fuerza de la trama la que nos conquista.

Share and Enjoy !