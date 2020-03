¡Mis queridos palomiteros! Olivier Nakache y Éric Toledano (‘Especiales’): “Los del cine son autistas”. El éxito no se les ha subido a la cabeza a estos dos directores de cine franceses, tras sus cuatro trabajos para cine, a saber, Tellement proches (2009), Intocable (2011), Samba (2014) y C’est la vie (2017). Ahora han estrenado en salas Especiales -obtuvo el Premio del Público en el 68º Festival de San Sebastián-, un trabajo lúcido, valiente y respetuoso -que ofrece a la perfección una mirada nueva sobre la ternura, la frustración y la angustia-, muy distinto en su filmografía, protagonizado con solvencia por Vincent Cassel y Reda Kateb.

Especiales, distribuida por A contracorriente Films, recuerda en el tema a la inmensa Campeones, de Javier Fesser (2018), sólo que en este caso el drama es mucho más profundo e intenso, y tiene que ver con personas que padecen TEA (Trastorno del Espectro Autista). Por tal motivo, Palomitas de Maíz se ha reunido con los amables cineastas en el Instituto Francés de Madrid. Estas son sus respuestas.

Olivier Nakache y Éric Toledano (‘Especiales’): «Los del cine son autistas»

Además de la emocionante historia que desarrolla Especiales, lo mejor del filme es el casting. ¿Podrían hablarme de su proceso?

Gracias. Llamamos a la puerta de las dos asociaciones de Benhamou y Tatou , y preguntamos a todos los padres si estaban de acuerdo en que nos acercáramos a sus hijos para que participaran en la película.

¿Qué ocurrió?

No queríamos molestarlos ni chocarlos con nada. De modo que hemos hecho varias pruebas con las cámaras para ver cómo reaccionaban en las escenas donde veis a los chicos jugando con el patinete, en el partido de básquet, etcétera. Y sabíamos que había una asociación en Francia que se ocupa de los adultos con autismo. Fuimos a verlos y para trabajar con Benjamin Lesieur, que encarna a Jospeh, nuestro protagonista. Entonces nos propusieron que hiciéramos un taller de teatro durante un año. Y como en la película se habla de la inclusión, de incluir a todas estas personas, de incorporarlas a nuestro mundo y no mantenerlas aparte, la madre de Joseph nos dijo que iba a ser muy difícil trabajar con él.

La película incide con inteligencia en la inclusión social en un ambiente poco edificante

¿Por qué?

Porque no le gusta que le toquen, que le peinen que le vistan, que le maquillen… Y la cosa es que durante 28 años nadie había conseguido que se pusiera un cinturón ni que se maquillara, pero la energía de todo el equipo hizo que lo consiguiera. Así que su madre, con cierta sorna, les dijo: lleváoslo cada día, por favor… Vino un médico al plató y dijo que, en definitiva, la gente del cine también es un poco autista, porque repite la misma escena cincuenta veces.

¿Qué le pareció esta apreciación a Benjamin Lesieur?

No le sorprendía que repitiéramos tantas veces lo mismo. Y además es el actor que más rápidamente se integraba en la escena.

¿Hay algún actor que no fuera autista?

Marco Locatelli, que da vida a Valentín. Porque no podemos hacer que un niño atraviese todas las crisis por las que pasa Valentín, como golpearse a sí mismo, darse contra la pared, etcétera. De hecho, tras el casting, Locatelli nos dijo que tenía un hermano pequeño con autismo, “y yo quiero entender lo que pasa”, enfatizó. De manera que él también ha tenido una experiencia muy especial.

Creo que fue Picasso el que dijo: “El arte es una mentira que dice la verdad”. Y esto es lo que ocurre en la película

¿Cómo ha resultado el trabajo de integrar actores no profesionales con jóvenes discapacitados?

No nos lo planteábamos, queríamos que fuera una cosa espontánea, que los actores profesionales trabajasen de modo no profesional y los no profesionales se incorporaran a la película, de manera que fue algo que surgió sin esfuerzo. La mayoría de cuidadores, de auxiliares, también lo son en la vida real. Y vimos que para ellos era un placer hacer estos papeles y el desafío, quizá, fue ajustar esta actuación a Vincent Cassel o a Hélène Vincent. Y, entremedias, añadir a un actor autista como Joseph. Teníamos que estar preparados para captar todo lo que él quisiera y tuviera que decirnos, porque, es verdad, nosotros habíamos elaborado un guión muy preciso y estaba claro que él iba a improvisar.

Siento que tras sus cuatro exitosos largometrajes, Especiales es el que más tiene de tono documental. ¿Por qué?

Creo que fue Picasso el que dijo: “El arte es una mentira que dice la verdad”. Y esto es lo que ocurre en la película. A través de la mentira intentamos contar una verdad, todos los medios son buenos. El cine es una lengua extraña y es haciendo cine cuando uno aprende el oficio. Aprendemos a medida que vamos avanzando y quizás la siguiente historia sea totalmente distinta. Siempre estamos pendientes de nuestras necesidades, de nuestros sueños, de nuestras reacciones. ¡Aunque reconozco que esto es un poco filosófico!

El cine es una lengua extraña y es haciendo cine cuando uno aprende el oficio

¿Y por qué una película tan diferente a su filmografía? ¿Cómo se pusieron el contacto con las asociaciones que destapa la historia?

El asunto viene de lejos, porque hace 20 años ya habíamos contactado con asociaciones profesionales que necesitaban material fílmico para un trabajo concreto en el que andaban inmersos. Así las cosas, hemos reflexionado durante todo este tiempo y después de C’est la vie (2017) decidimos hacer esta película. Es cierto que vivimos tiempos en los que todo el mundo hacemos mucho ruido, vamos muy rápido, y tal vez ver el trabajo de personas que hacen todo esto sin esperar nada a cambio fue definitivo para rematar el proyecto.

Hemos valorado otras formas de comunicación, que a veces no son el lenguaje verbal

¿Qué han aprendido tras esta experiencia?

Hemos valorado otras formas de comunicación, que a veces no son el lenguaje verbal. Y esto lo he aprendido observando a los auxiliares, a los cuidadores de los chicos, y las reacciones que tienen con ellos. También la relación que mantienen los dos protagonistas con los jóvenes de estos barrios que se están ocupando de estos niños autistas. Porque se trata de personas jóvenes, y no tan jóvenes, que vienen de contextos diferentes con pasados distintos. Acuérdate de esa escena final en la que los chicos están bailando y el cuidador les mira con emoción inusitada. Ese es el tipo de conexión al que nos gusta llegar.