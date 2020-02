Los Juegos de Tokio 2020, en duda por el coronavirus - Las Merinadas Deportivas de Edu

Cada cuatro años, desde 1948, hemos podido disfrutar de unos Juegos Olímpicos de verano, sin cancelaciones, pero con algún que otro boicot de varios países. La próxima edición olímpica está cada vez más cerca. Del 24 de julio al 9 de agosto deberían celebrarse los Juegos de Tokio 2020. Pero a día de hoy nadie asegura al cien por cien que se vayan a celebrar. El motivo es bien claro, el dichoso coronavirus que trae de cabeza a buena parte del planeta.

El miembro más antiguo del Comité Olímpico Internacional, el canadiense Dick Pound, ha marcado una fecha en el calendario para que sepamos definitivamente si tendremos Juegos o no. Lo sabremos a finales de mayo, a menos de dos meses de la inauguración. Según Pound, queda descartado el cambio de sede y también el aplazamiento. Si hay Juegos serán en Tokio en las fechas previstas.

El Comité organizador mantiene las fechas programadas

El comité organizador de Tokio 2020 ha salido al paso de estos comentarios y ha dicho que «no es necesariamente la visión colectiva del COI», que mantiene las fechas programadas y está revisando las medidas necesarias para que no haya infecciones durante los Juegos. «El resto es especulación» ha añadido el comité organizador.

Partiendo de la base de que la salud es más importante que los Juegos Olímpicos, muchos vemos que la situación que se está creando con la crisis del coronavirus, se está convirtiendo en una alarma mundial exagerada que no ayuda en nada. La cancelación de los Juegos de Tokio no sería ninguna broma. La Organización Mundial de la Salud, ha recomendado no cancelar los Juegos pese a la amenaza del coronavirus. Pero a su vez ha pedido al mundo que se prepare para una posible pandemia.

¿Qué pasaría si se cancelan los Juegos de Tokio?

Tokio 2020 ha cerrado su presupuesto en 12.600 millones de dólares (11.269 millones de euros), tras hacer diferentes ajustes económicos durante los últimos tres años. De no celebrarse los Juegos, las pérdidas para la ciudad y para Japón serían cuantiosas. Hace unos días leíamos en el diario El País que los japoneses están al borde la recesión: https://elpais.com/economia/2020/02/21/actualidad/1582305747_050566.html . La posible cancelación de los Juegos supondría otro batacazo económico para Japón.

Y no solo eso. En los Juegos de Tokio 2020 se espera la participación de 11.000 atletas. 11.000 sueños que quedarían rotos. 11.000 personas que se han preparado durante cuatro años o más para llegar a unos Juegos Olímpicos. Muchos de ellos tienen previsto poner el punto y final a sus carreras deportivas y no tendrían más oportunidades. Otros verían interrumpido su sueño de participar por primera vez. Tendrían que esperar otros cuatro años más, hasta los Juegos de París 2024.

Cancelaciones olímpicas

Desde 1896, año en el que se celebraron en Atenas los primeros Juegos de la era moderna, solo se han producido tres cancelaciones, todas por conflictos bélicos. Berlín tenía que haber organizado la edición de 1916. La Primera Guerra Mundial lo impidió.

Tokio debía haber organizado los Juegos de 1940. El estallido de la guerra chino-japonesa en 1937 les obligó a renunciar. La capital finlandesa, Helsinki, fue elegida en el lugar de Tokio, pero estalló la Segunda Guerra Mundial. Helsinki organizó los Juegos de 1952 y Tokio los de 1964.

Londres fue la ciudad elegida para la celebración de los Juegos Olímpicos de 1944. De nuevo la Segunda Guerra Mundial impidió que así fuera. Cuatro años después, la capital londinense los organizó por segunda vez.

Otros Juegos que estuvieron en «peligro»

La historia se vuelve a repetir. En 2008 dijeron que los Juegos de Pekín corrían peligro por la polución existente en la capital china. 2012 se puso en duda la celebración de los Juegos de Londres 2012 por la amenaza del terrorismo internacional. En 2016 fue otro virus, el Zika, el que puso en duda la celebración de los Juegos Olímpicos. Esperemos que esta vez el resultado final sea el mismo. Ojalá podamos disfrutar sin ningún problema de Tokio 2020. Unos Juegos que bien podrían haberse celebrado en Madrid. Millones de personas podrían haberse tomado un «relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor», comprobar que «Madrid is fun» o probar la «romantic dinner in Madrid de los Austrias».