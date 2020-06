¿Habrá Juegos Olímpicos en 2021? - Las Merinadas Deportivas de Edu

El coronavirus nos ha enseñado que no se puede planificar con mucha antelación. Solo hay que mirar el calendario deportivo previsto para 2020 a comienzos de año y cómo está quedando tras los aplazamientos y cancelaciones. A finales de julio deberían comenzar los Juegos de Tokio. Pero como todo el mundo sabe tuvieron que aplazarse por motivos evidentes al verano de 2021. Ahora la pregunta es si habrá Juegos Olímpicos. Todo está en el aire. Aunque haya algunos dirigentes deportivos que aseguran su celebración y también lo hacían antes del aplazamiento.

Si no hay una vacuna antes y la pandemia no está controlada será complicado que se celebren en 2021. Unos Juegos Olímpicos suponen el desplazamiento de más de 10.000 atletas y de cientos de miles de espectadores de todo el mundo. “Debemos organizar los Juegos Olímpicos para dar testimonio de la victoria de la humanidad sobre el coronavirus”, ha dicho el primer ministro japonés Shinzo Abe. “Siempre hemos dicho que organizaríamos los Juegos de manera segura y exitosa para atletas y espectadores. Creo que no pueden llevarse a cabo con éxito si la pandemia no está contenida”, ha añadido.

Si no se celebran en 2021, los Juegos de Tokio se cancelarán

El presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, ha dicho que si no se celebran en 2021, los Juegos de Tokio tendrían que cancelarse. La única opción es el próximo verano. De no celebrarse, los siguientes Juegos serían los de París en 2024. Solo las guerras mundiales provocaron un hueco tan grande como el que podría producirse. De los Juegos de Estocolmo 1912 se pasó a los de Amberes en 1920. Entre Berlín 1936 y Londres 1948 hubo doce años. De Río 2016 se pasaría a los de París 2024.

Thomas Bach se ha referido también a la posibilidad de celebrar los Juegos a puerta cerrada. «No es lo que queremos, porque parte del espíritu olímpico radica también en la unión de los aficionados, pero necesitamos más tiempo para considerar si eso es factible».

Encuesta en Twitter

Pregunté en mi Twitter @EDUMERINOSPORTS si habrá Juegos en 2021 con cuatro opciones diferentes. La mayoría se decantó por el SÍ, SEGURO. La siguiente opción más votada fue SÍ, A PUERTA CERRADA. Las dos opciones superaron el 77%. Las otras dos sumaron un 23%: NO, SIN VACUNA IMPOSIBLE y NO, PARÍS 2024.

Además de la encuesta ha habido opiniones al respecto de diferentes usuarios, periodistas y amantes del deporte:

@repor_olimpico Voto la A. De momento quiero estar optimista. Y más viendo que empiezan a volver distintas ligas. Iremos viendo si van celebrándose eventos internacionales, ya que de celebrarse alguno no vería inconveniente en que los JJOO se pudiesen hacer.

@AmorosOLY Hoy soy muy positivo sobre una posible disputa con, quizás, un aforo más limitado que el inicial. No significa que esté de acuerdo, pero creo que el ser humano siempre olvida pronto. Eso sí, queda ver qué es del posible rebrote. Si no hay cambios, apuesto por el SÍ.

@miguelangelara Yo no acabo de verlo. A ratos pienso que sí y luego lo veo imposible. ¡Ojalá! Pero un evento tan grande y tan complicado necesita un escenario de seguridad que no parece cercano.

Opiniones de periodistas y aficionados al deporte

@andrewgarcia Lo veo muy complicado, pero si los hay tengo claro que serán muy diferentes a los que hemos visto hasta la fecha. Será casi imposible volver a ver esa interacción de deportistas en la Villa Olímpica.

@fmcarreno El problema sigue siendo la diferencia del estado de la pandemia entre territorios aunque si tienen que hacerse caiga quien caiga, se harán. De viernes a sábado en USA 22.000 contagios y 1.000 muertos En Brasil, 27.000 y 1.100… y todo lo que sabe de evoluciones son conjeturas.

@EspOlimpica Con medidas de separación en el público, pero creo que sí, y más viendo que las ligas están volviendo. Eso sí, ahora mismo. Pregúntame en octubre.

@PipeOlimpico Es muy pronto para saber qué va a pasar. Es evidente que una vacuna aclararía todo a favor del sí (ojalá).

Todas las opiniones son igualmente válidas pero, si tuviera que decantarme por alguna, estaría muy cercana a las de @miguelangelara y @andrewgarcia. Ojalá podamos disfrutar de los Juegos de Tokio en 2021. Eso sería una muy buena noticia para todo el mundo, no solo para el deporte.

