Se retira Jorge Lorenzo, un gigante del motociclismo - Las Merinadas Deportivas de Edu

Cuando revisemos dentro de unos años las efemérides del 14 de noviembre de 2019, nos encontraremos con una noticia que nos hubiera gustado leer más adelante. Jorge Lorenzo Guerrero (Palma de Mallorca, 4 de mayo de 1987) se retira del motociclismo. Se marcha un gigante de las dos ruedas. Un ganador nato que en los últimos tiempos dejó de ocupar los primeros lugares de la parrilla. Por eso se va. Porque se dio cuenta de que ganar se hacía cada vez más complicado. “Me encanta ganar, lo sabéis, y me di cuenta de que esto no era posible al menos a corto plazo con Honda, así que… En esta fase de mi carrera era imposible mantener la motivación”. Han sido unos meses raros en Honda. Los aficionados al motociclismo le hemos visto sufrir como nunca. Su hábitat natural siempre ha sido el podio y en los últimos tiempos le ha sido imposible conseguirlo.

De Jorge Lorenzo hemos aprendido a ganar. A luchar. A perseverar. Diecisiete años como piloto profesional han dado para opiniones de todo tipo sobre él. A muchos les ha parecido un engreído, un chulo y un antipático. A otros, entre los que me encuentro, nos ha parecido un hombre coherente en sus opiniones, serio y admirable en su trabajo. Dicen los que le conocen y han compartido con él horas de paddock y de entrevistas, que es un tío fantástico, cojonudo. Lorenzo es y será uno de los más grandes pilotos de todos los tiempos. En esto último seguro que estamos todos de acuerdo.

Cinco veces campeón de motociclismo. El mallorquín ganó con Aprilia en 250 cc en 2006 y 2007, cuando era un jovenzuelo de diecinueve y veinte años. Al año siguiente ya formó parte de la categoría reina. Con Yamaha ganó tres Mundiales en Moto GP. Los de 2010, 2012 y 2015. Ha subido al podio de las tres categorías (125 cc, 250 cc y Moto GP) en 152 ocasiones. 68 veces al primer cajón (4 en 125, 17 en 250 y 47 en Moto GP), 51 al segundo y 33 al tercero.

Durante siete años consecutivos, entre 2009 y 2016, no se bajó de los tres primeros puestos en Moto GP. Tres veces primero, otras tres segundo y dos veces tercero le confirman como uno de los más grandes de la categoría reina.

En sus diecisiete años en los circuitos, Jorge Lorenzo ha pilotado cinco motos diferentes. Derbi, Aprilia, Yamaha, Ducati y Honda. Se puede decir que ha pasado por las mejores escuderías del mundo. Es lo que ha merecido.

“Hay cuatro días por encima del resto en la vida de un piloto: cuando debutas en un Mundial, cuando ganas tu primera carrera, cuando ganas tu primer título y luego cuando anuncias tu retirada” ha dicho el piloto balear en la rueda de prensa en la que ha anunciado el final de su carrera deportiva.

Esos cuatro días quedarán para siempre en su recuerdo y en el de sus fans. El día después de su decimoquinto cumpleaños, 5 de mayo de 2002, corrió su primera carrera en el Mundial de 125cc. Fue en España, en el Gran Premio de Jerez. Allí se convertirá en 2020 en Moto GP Legend. Ingresará en el salón de la fama del motociclismo. Lugar que ocupan leyendas vivas y eternas como Agostini, Nieto, Doohan o Rainey.

La primera victoria mundialista de Lorenzo llegó el 20 de septiembre de 2003. Lo consiguió en el Gran Premio de Brasil celebrado en Río de Janeiro. El 29 de octubre de 2006 ganó su primer Mundial. Lo consiguió en 250 cc. Fue en el circuito Ricardo Tormo. El mismo escenario en el que ha anunciado el punto y final a su magnífica carrera.

Solo dos pilotos españoles han ganado más Campeonatos del Mundo que Jorge Lorenzo. Ángel Nieto se fue al cielo con sus 12 +1, Marc Márquez, el que siempre será su último compañero de equipo en Honda, lleva ocho, seis en Moto GP. Será muy complicado que algún español le supera en el futuro.

En cuanto a la clasificación total de pilotos campeones del mundo de motociclismo, Lorenzo ocupa el undécimo lugar de la historia. Aparece empatado a cinco títulos con el australiano Michael Doohan y con el alemán Anton Mang. Podríamos decir sin miedo a equivocarnos,que junto a Valentino Rossi y Marc Márquez, Jorge Lorenzo ha sido uno de los grandes dominadores del motociclismo en lo que llevamos de siglo. Uno de los más grandes pilotos de todos los tiempos. Gracias, Jorge.

Se retira un grande! Enhorabuena por una carrera llena de éxitos y por haber hecho más grande el motociclismo español! Mucha suerte @lorenzo99 ! A great rider retires!Congratulations for a career full of successes and for having made the spanish motorcycling bigger! #ThankYouJorge pic.twitter.com/fOJR6hJLK1

“I’m not a great rider, I’m a champion” ✨ @lorenzo99 , your career will go down in history as one of the greatest there has ever been 🏆 #ThankYouJorge | #MotoGP pic.twitter.com/ODe5DaKl6r

Enhorabuena por todo lo conseguido en tu impresionante carrera deportiva. Te deseo toda la suerte en tu nueva etapa de la vida. Congratulations for all you achieved in your impressive sports career. I wish you all the luck in your new stage of life. #ThankYouJorge pic.twitter.com/K4M5wnpZwj

Of @lorenzo99's 47 premier class victories, there are a few that stand out! 🏆

Here's the first part of the 5-time World Champion's best victories 🙌#ThankYouJorge pic.twitter.com/4tlDshdj4W

— MotoGP™ 🇪🇸 (@MotoGP) November 14, 2019