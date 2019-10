Carolina Marín confirma que está de vuelta - Las Merinadas Deportivas de Edu

Carolina Marín está de vuelta. Ya no hay ninguna duda. Lo ha confirmado en el Abierto de Francia de bádminton con su segundo puesto. Con una nueva final en la que no ha podido con la jovencísima rival, también asiática, de tan solo diecisiete años. La surcoreana An ha conquistado París con un desparpajo que hace pensar en que será una de las grandes en el futuro. Remontar un partido a la campeona olímpica tiene mérito. Dejarla con sólo cinco tantos en el tercer set, todavía más. An cayó derrotada por Marín en el Open de Dinamarca de mediados de octubre, en un partido que comenzó ganando y que estuvo muy igualado en los tres sets.

Ha perdido contra el futuro

La jugadora onubense ha caído en Francia tras vencer 21-16 en el primer set de la final. El segundo y el tercero han sido para An, 18-21 y 5-21. La asiática es la ganadora individual más joven de un torneo Super 500 o superior. El Abierto de Francia es un Super 750. Marín se ha quedado muy cerca de volver a ganar un título que conquistó en 2015.

«Traté de ganar en dos juegos porque sabía que ir a un tercero sería difícil. Pero ella jugó muy bien y yo cometí demasiados errores en el segundo y el tercero» ha dicho Marín tras el subcampeonato. El torneo ha sido una buenísima preparación para lo que viene en los próximos meses. Carolina Marín va a luchar por ser cabeza de serie en los Juegos de Tokio y para ello tendrá que seguir ganando a las reinas del bádminton actual.

En Francia ha vencido a tres top 10. En dieciseisavos ha ganado a la china Caí, número 19 del mundo. Ahora Marín es decimoséptima. Para alcanzar la final ha tenido que ganar a tres de la grandes. En octavos ha podido con la japonesa Okuhara, uno de sus máximas rivales. 18-21 y 17-21 para la española. En cuartos de final ha ganado a la número 5 del ránking, la tailandesa Intanon, 21-18, 17-21 y 21-14. En semifinales ha logrado la victoria contra la número uno mundial, la taiwanesa Tai, 16-21 y 9-21 en solo treinta y cinco minutos de juego.

Ha ganado a tres de las mejores

«Todavía es una buena semana para mí. Vencí a tres de las mejores jugadoras: Okuhara, Ratchanok y Tai. Ahora analizaré lo que sucedió y continuaré mejorando mi juego» ha dicho Marín. Salvo en la final, la española ha dado muestras de volver donde estuvo antes de la lesión, que la ha tenido siete meses apartada de las pistas de bádminton. Tras su vuelta, ha ganado el Abierto de China, ha sido segunda en Francia y semifinalista en Dinamarca. Solo un pero, aunque acababa de regresar, los dieciseisavos de final del Abierto de Vietnam.

Próximos torneos

Carolina Marín está inscrita en el SaarLorLux Open que se disputa en Saarbrucken (Alemania) del martes 29 de octubre al domingo 3 de noviembre, un torneo de categoría Super 100. Sigue buscando puntos que le aúpen a los primeros puestos del ránking mundial.

La siguiente cita para Carolina Marín llegará en el torneo de Fuzhou (China) del 5 al 10 de noviembre. Cada vez queda menos para la gran cita de Tokio 2020. Es el gran objetivo de la vigente campeona olímpica, convertirse en la mejor jugadora de bádminton de todos los tiempos.